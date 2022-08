FOCUS MN - Chi è Aster Vranckx, il nome nuovo per il centrocampo del Milan

MilanNews.it

I limiti numerici sono evidenti. In casa Milan si avverte chiaramente la necessità di ingaggiare un nuovo centrocampista capace di riempire zona di campo che, oggi più che mai, scarseggia d'interpreti. Dato un fitto calendario alla mano, un campionato da vincere nuovamente e una Champions League da affrontare ad alti livelli e tutte le variabili del caso, a Stefano Pioli servirà almeno un’altra pedina in cabina di regia.

IL NOME NUOVO - Krunic è infortunato e ne avrà per almeno un mese, Pobega è ancora in fase di assemblaggio e Bakayoko è praticamente tagliato fuori. Adli potrebbe essere adattato ma Tonali e Bennacer non sono infiniti e avranno bisogno almeno di un nuovo compagno di reparto. Sfumato quasi definitivamente Onyedika, per cui il Milan ha presentato delle offerte poi rispedite al mittente dal Midtjylland, uno dei nomi nuovi accostati alla società di Via Aldo Rossi è Aster Vranckx. Parliamo di un giovanissimo centrocampista belga di origine congolese di proprietà del Wolfsburg, nato il 4 ottobre 2002 in un piccolo villaggio delle Fiandre chiamato Erps-Kwerps. Dopo aver militato nelle giovanili dell’Hoegaarden, del Tienen e del Woluwe Zaventem, Vranckx è approdato al Mechelen, squadra belga con cui nel dicembre 2018 firmò il suo primo contratto da calciatore professionista.

LA CARRIERA - Tra il 2019 e il 2021, il giovane riesce a mettersi in mostra con il club belga giocando complessivamente 47 partite, segnando 5 gol e fornendo 4 assist. A notare il suo rendimento è stato prima di tutti il Wolfsburg, che la scorsa estate ha sborsato circa 8 milioni per ingaggiarlo a titolo definitivo e metterlo sotto contratto fino al 2025. Un anno in cui il classe 2002 è riuscito a raccogliere 28 presenze totali giocando anche quattro partite in Champions League e segnando due gol. Prima di approdare in Germania Vranckx ha avuto anche modo di rappresentare il Belgio, giocando per la selezione Under 15, quella Under 16, quella Under 19 e quella Under 21, di cui una volta è stato capitano.

CARATTERISTICHE E FORMULA - Guardando alle caratteristiche tecniche siamo di fronte ad un centrocampista centrale puro, un mediano forte fisicamente in grado di riempire con forza e quantità il reparto. In otto occasioni totali, il classe 2002 ha ricoperto anche il ruolo di trequartista mettendo a segno ben quattro reti. Il profilo interessa molto alla dirigenza guidata da Maldini e Massara, che per portarlo in Italia proverà a chiudere con un’operazione in prestito. Intanto Vrackx sembra aver già le valigie in mano, dato che sabato scorso non è stato neanche convocato dal Wolfsburg per la sfida in programma con lo Schalke 04. Il tempo stringe ed il Milan è chiamato a chiudere doverosamente il proprio mercato estivo.