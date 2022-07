FOCUS MN - Chi è Evan N'Dicka, il difensore centrale mancino che piace al Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale. La coppia di centrali formata da Tomori e Kalulu, unita alle presenze di Kjaer e Gabbia, è troppo poco per le tre competizioni che i rossoneri dovranno affrontare nella prossima stagione. Di conseguenza, la dirigenza milanista sta valutando nuovi profili per rinforzare il reparto su cui è stata costruita una buona parte dello Scudetto vinto già due mesi fa.

TRA FRANCIA E GERMANIA - L’ultimo nome finito sul taccuino di Maldini e Massara è quello di Evan N’Dicka, difensore di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Nonostante le origini camerunensi il calciatore è di passaporto francese, essendo nato il 20 agosto 1999 a Parigi. Dopo la trafila compiuta nelle giovanili e due stagioni trascorse in Ligue 2 con l’Auxerre, nell’estate 2018 il classe ’99 venne prelevato dall’Eintracht Francoforte. Proprio in Germania N’Dicka ha l’opportunità di crescere ed imporsi come uno dei pilastri della propria squadra, con cui nel giro di quattro anni riesce quasi a toccare le 150 presenze e vincere anche un’Europa League giocando da titolare la finale disputata due mesi fa contro i Rangers Glasgow.

CENTRALE MANCINO - N’Dicka ha tutte le caratteristiche che possono fare al caso del Milan e ovviamente di Stefano Pioli. Parliamo infatti di un forte centrale alto più di un metro e novanta, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Un altro punto a suo vantaggio è il fatto di essere mancino, oltre che essere impiegabile all’occorrenza anche come terzino. Sebbene in Germania abbia giocato principalmente in uno schema a tre, il centrale non dovrebbe avere grosse difficoltà ad adattarsi al 4-2-3-1 milanista. La sua valutazione di mercato è di circa 20-30 milioni di euro ma il fattore che potrebbe avvantaggiare il Milan qualora la trattativa dovesse prendere seriamente quota è il contratto.

IN SCADENZA NEL 2023 - N’Dicka, infatti, è in scadenza a giugno 2023 con l’Eintracht Francoforte. La dirigenza tedesca sembra aver messo le mani avanti sulla questione, affermando di esser a conoscenza dell’interesse dei rossoneri per il difensore ma negando l’inizio di una vera e propria trattativa. Con un mercato estivo ancora lungo, le cose però potrebbero cambiare facilmente anche nel giro di poco tempo. La certezza è una: Maldini e Massara vorranno consegnare un difensore pronto, giovane e capace al proprio allenatore.