FOCUS MN - Chi è Vranckx, il mediano moderno sulla scia di Tonali-Bennacer. Sarà l'ultima scommessa del Milan?

Dopo aver chiuso per il trequartista (De Ketelaere), la nuova punta (Origi) e il nuovo difensore centrale (Thiaw), il Milan insegue l'ultimo tassello del suo calciomercato e tutte le strade, in questo momento, portano a Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg classe 2002 e capitano della nazionale belga U21.

La carriera

Nato in belgio da famiglia di origini congolesi, Vranckx ha attraversato il suo periodo nelle giovanili tra Hoegaarden, Tienen e Woluwe Zaventem prima di passare, all'età di 16 anni, al Mechelen; viene aggregato alla Prima Squadra dei giallorossi nell'estate del 2019, debuttando in Pro League contro l'Anderlecht e trovando il primo gol il successivo 15 febbraio sempre contro l'Anderlecht. Nel dicembre 2020 viene ceduto al Wolfsburg (contratto fino al 2025), giocando 29 partite (24 in Bundesliga e 4 in Champions League nella passata stagione) con due gol segnati; nelle ultime due partite di questa stagione non è stato convocato.

Caratteristiche tecniche

Alto 1.83 metri, Vranckx è un centrocampista moderno, cioè capace di abbinare forza fisica e dinamismo in un ruolo, quello di mediano davanti al difesa, che spesso negli anni era stato affidato ad un giocatore unicamente muscolare e poco avvezzo all'impostazione: il classe 2002, invece, può essere considerato una sorta di mediano box-to-box. La sua caratteristica migliore, d'altronde, è quella di recuperare palloni: per le statistiche di pressing, tackle e contrasti si posiziona tra i migliori centrocampisti in Europa, trovando picchi importanti soprattutto nelle voci di confronto diretto fisico con gli avversari. Come anticipato, Vrancks non disdegna, comunque, la fase di possesso: non è assolutamente uno dai piedi buoni alla Pirlo - per intenderci -, ma sa farsi valere in conduzione quando c'è da rompere le linee e negli inserimenti in area di rigore.

Dove giocherebbe nel Milan

Già abituato al 4-2-3-1, Aster Vranckx sembra essere il profilo perfetto per fungere da alternativa a Bennacer e Tonali. Chiaramente non si parla di un giocatore fatto e finito (ha appena 19 anni), ma è evidente che, per caratteristiche generali, possa adattarsi al meglio al gioco di Pioli; come i due titolari rossoneri, infatti, è capace di contrastare ad alta intensità gli avversari, con i già citati picchi in fatto di tackle e pressione, e - caratteristica molto cara allo staff tecnico rossonero - anche di far ripartire velocemente l'azione spaccando palla al piede le prime schermaglie rivali; non stra-fa in impostazione, limitandosi a passaggi corti e semplici. Per età, qualità, quantità e costo, dunque, potrebbe essere davvero un ottimo profilo con cui chiudere il calciomercato estivo 2022 del Milan.