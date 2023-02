FOCUS MN - Marcus Thuram, un'importante occasione di mercato per tutta l'Europa (e per il Milan)

MilanNews.it

"Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram". Intervistato a Sport1, Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, anticipa l'addio a zero a fine stagione dell'attaccante francese: "Dobbiamo accettarlo, ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno senza guadagnarci non è una situazione positiva e non posso nemmeno addolcire la pillola più di tanto". Un'importante occasione di mercato per tutti i top club europeo per uno dei talenti della nuova generazione francese. Thuram al Borussia Monchengladbach ha trovato la consacrazione nel calcio dei grandi ed è pronto per una nuova avventura in club che hanno sicuramente obiettivi più ambiti rispetto a quelli che ogni inizio stagione si fissa il 'Gladbach.



Sul giocatore, come già detto, ci sono i club di tutta Europa, principalmente le potenti squadre di Premier League: Marcus è stato già questa estate un obiettivo per Chelsea, Manchester United e Arsenal. Anche Milan e Inter si erano interessate alla situazione contrattuale del classe '97, ma le altre richieste da parte di Marcus non possono essere supportate dai due club italiani. Per i rossoneri sarebbe sicuramente un innesto importante per l'attacco, che sicuramente deve svecchiarsi un po': Giroud rinnoverà per un altro anno e molto probabilmente chiuderà la sua esperienza in rossonero a 37 anni. Per Ibrahimovic, invece, sarà al 99,9% l'ultimo anno da calciatore, mentre Rebic non si può più considerare un giovincello (a livello calcistico): a settembre entrerà anche lui nel team dei 30enni.



Oltre ad una questione anagrafica, se ne può anche anche una questione tecnico-tattica: un ipotetico arrivo di Thuram porterebbe a Mister Pioli caratteristiche diverse rispetto ai giocatori che ha a disposizione e che ogni giorno vede a Milanello. Marcus vanta 192 cm di altezza, oltre ad un fisico ben piazzato. Non manca di certo l’esplosività, che, aggiunta ad una grande strapotere fisico, aiuterebbe i rossoneri a sbloccare anche quelle partite dove le difese sono più chiuse e compatte, utilizzando sia le caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore.