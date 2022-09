FOCUS MN - Milan, chi il più 'stanco' fra i nazionali? I dettagli giocatore per giocatore di questa sosta

MilanNews.it

Si è conclusa ieri sera, con le ultime gare di Nations League e le amichevoli internazionali, la prima sosta per le nazionali della stagione 2022-2023. Il Milan ha lasciato partire ben 17 calciatori, dalla cui lista si è subito sfilato Theo Hernandez (convocato con la Francia) a causa di uno stiramento del lungo aduttore destro subìto nel match di domenica scorsa contro il Napoli.

La redazione di MilanNews.it ha analizzato lo score - giocatore per giocatore - dei rossoneri in nazionale. Ecco il report generale:

ITALIA

Tommaso Pobega (totale: 44 minuti giocati)

23 settembre 2022 | Italia 1-0 Inghilterra, Milano - UEFA Nations League: entrato al 63' da mezzala sinistra nel 3-5-2, 27 minuti giocati

26 settembre 2022 | Ungheria 0-2 Italia, Budapest - UEFA Nations League: entrato al 73' da mezzala sinistra nel 3-5-2, 17 minuti giocati

Sandro Tonali (totale: 0 minuti giocati)

23 settembre 2022: Italia 1-0 Inghilterra, Milano - UEFA Nations League: tribuna per problema fisico, rientrato a Milanello dal giorno successivo

FRANCIA

Theo Hernandez (infortunato e rientrato a Milano senza disputare alcun allenamento con Deschamps)

Olivier Giroud (totale: 143 minuti giocati)

22 settembre 2022 | Francia 2-0 Austria, Parigi Saint-Denis - UEFA Nations League: 78 minuti giocati da punta centrale nel 3-4-1-2, 1 gol

25 settembre 2022 | Danimarca 2-0 Francia, Copenhagen - UEFA Nations League: 65 minuti giocati da punta centrale nel 3-4-1-2

Mike Maignan (totale: 45 minuti giocati, infortunato al polpaccio)

22 settembre 2022 | Francia 2-0 Austria, Parigi Saint-Denis - UEFA Nations League: 45 minuti giocati, uscito all'intervallo per un problema al polpaccio. Rientrato a Milano: starà fuori per circa un mese per la lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro

BELGIO

Charles De Ketelaere (totale: 49 minuti giocati)

22 settembre 2022 | Belgio 2-1 Galles, Bruxelles - UEFA Nations League: 4 minuti giocati da trequartista nel 3-4-2-1

25 settembre 2022: Olanda 1-0 Belgio, Bruxelles - UEFA Nations League: entrato al 45' da punta centrale nel 3-4-2-1

Alexis Saelemaekers (totale: 0 minuti giocati)

22 settembre 2022 | Belgio 2-1 Galles, Bruxelles - UEFA Nations League: rimasto in panchina

25 settembre 2022 | Olanda 1-0 Belgio, Bruxelles - UEFA Nations League: rimasto in panchina

DANIMARCA

Simon Kjær (totale: 90 minuti giocati, 1 cartellino giallo)

22 settembre 2022 | Croazia 2-1 Danimarca, Zagabria - UEFA Nations League: 72 minuti giocati da capitano e difensore centrale nella difesa a 3, 1 cartellino giallo, uscito per un problemino alla caviglia

25 settembre 2022 | Danimarca 2-0 Francia, Copenhagen - UEFA Nations League: entrato al 72', 18 minuti giocati da difensore centrale nel 3-4-2-1

INGHILTERRA

Fikayo Tomori (0 minuti giocati)

23 settembre 2022 | Italia 1-0 Inghilterra, Milano - UEFA Nations League: rimasto in panchina

26 settembre 2022 | Inghilterra 3-3 Germania, Londra - UEFA Nations League: non convocato

PORTOGALLO

Rafael Leão (79 minuti giocati, 1 assist)

24 settembre 2022 | Repubblica Ceca-Portogallo, Praga - UEFA Nations League: titolare da ala sinistra nel 4-3-3, 67 minuti giocati, 1 assist

27 settembre 2022 | Portogallo-Spagna, Braga - UEFA Nations League: entrato al 78esimo, 12 minuti giocati

ALGERIA

Ismaël Bennacer (totale: 156 minuti giocati)

23 settembre 2022 | Algeria 1-0 Guinea, Bir El Djir - Amichevole: 66 minuti giocati da mezzala sinistra nel 4-3-3

27 settembre 2022: Algeria 2-1 Nigeria, Bir El Djir - Amichevole: 90 minuti giocati da mezzala sinistra nel 4-3-3

SENEGAL

Fodé Ballo-Touré (totale: 85 minuti giocati)

24 settembre 2022 | Bolivia 0-2 Senegal, Orleans - Amichevole: 85 minuti giocati da braccetto sinistro di difesa nel 3-4-3

27 settembre 2022 | Iran 1-1 Senegal, Austria - Amichevole: 0 minuti giocati

STATI UNITI

Sergiño Dest (totale: 135 minuti giocati)

23 settembre 2022 | Giappone 2-0 Stati Uniti, Düsseldorf - Amichevole: 45 minuti giocati da terzino destro nel 4-3-3, sostituito all'intervallo

27 settembre 2022 | Arabia Saudita 0-0 Stati Uniti, Murcia - Amichevole: 90 minuti giocati da terzino sinistro nel 4-3-3

BELGIO U21

Aster Vranckx (totale: 160 minuti giocati, 1 cartellino giallo)

23 settembre 2022 | Belgio U21 1-2 Olanda U21, Leuven - Amichevole: 70 minuti giocati da capitano, titolare da mezzala sinistra nel 3-5-2

26 settembre 2022 | Francia U21-Belgio U21, Valenciennes - Amichevole: 90 minuti giocati da capitano, titolare da mediano nel 4-2-3-1, 1 cartellino giallo

FRANCIA U21

Pierre Kalulu (totale: 150 minuti giocati)

23 settembre 2022 | Germania U21 0-1 Francia U21, Magdeburgo - Amichevole: 90 minuti giocati da terzino destro nel 4-3-3

26 settembre 2022: Francia U21-Belgio U21, Valenciennes - Amichevole: entrato al 60', 30 minuti giocati da capitano e da difensore centrale nel 4-3-3

GERMANIA U21

Malick Thiaw (totale: 163 minuti giocati)

23 settembre 2022 | Germania U21 0-1 Francia U21, Magdeburgo - Amichevole: 90 minuti da difensore centrale nel 4-3-3

27 settembre 2022: Inghilterra U21 3-1 Germania U21, Sheffield - Amichevole: fuori al 73', difensore centrale nel 4-3-3

SERBIA U19

Marko Lazetić (totale: 180 minuti giocati, 1 gol)

22 settembre 2022 | Serbia U19 3-1 Finlandia U19, Subotica - Memorial "Stevan Ćele Vilotić": 90 minuti da capitano da punta centrale, 1 gol segnato

24 settembre 2022 | Serbia U19 0-3 Portogallo U19, Kula - Memorial "Stevan Ćele Vilotić": 90 minuti giocati

26 settembre 2022 | Serbia U19 3-1 Francia U19, Subotica - Memorial "Stevan Ćele Vilotić": 0 minuti giocati