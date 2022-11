FOCUS MN - Milan, il dilemma della lista Champions torna nel 2023: chi entra e chi esce?

MilanNews.it

Mancano ancora due mesi e mezzo al termine del mercato di gennaio e alle conseguente conferma, o modifica, della lista Champions che le squadre qualificate agli ottavi di finale della massima competizione europea dovranno dare alla UEFA. Da regolamento, alla fine del mercato invernale, i club potranno effettuare al massimo tre cambi, rimanendo sempre nelle stringenti regole dei 17 stranieri + 8 formati, tra club e Italia, rispetto alle liste presentate a settembre. Il Milan, come anticipato ieri dalla nostra redazione (qui la news integrale), non utilizzerà uno slot disponibile per reinserire Maignan per Tatarusanu, visto che la regola sfruttata durante la fase a gironi che corre in aiuto di un club con un estremo difensore infortunato con una prognosi superiore ai 30 giorni, vale anche per la fase ad eliminazione diretta: ecco quindi che l'ex Lille potrà prendere il posto del collega rumeno senza che i rossoneri "brucino" un cambio.

- Massimo 17 giocatori non formati in Italia registrabili

- Almeno 4 giocatori di formazione italiana

- Almeno 4 giocatori di formazione club.

In questo caso la lista presentata dal Milan è di 23 calciatori e non 25, in quanto i giocatori formati nel vivaio nazionale e in quello del club sono 6, rispettivamente 3 e 3, e non 8: da qui i due giocatori in meno rispetto al numero massimo concesso dalla UEFA.

La lista Champions attuale è la seguente:

1 Ciprian TATARUSANU

2 Davide CALABRIA

4 Ismael BENNACER

5 Fode BALLO-TOURÉ

8 Sandro TONALI

9 Olivier GIROUD

10 BRAHIM Diaz

12 Ante REBIC

17 Rafael LEAO

19 Theo HERNANDEZ

20 Pierre KALULU

21 Sergino DEST

23 Fikayo TOMORI

24 Simon KJAER

25 Alessandro FLORENZI

27 Divock ORIGI

30 Junior MESSIAS

32 Tommaso POBEGA

33 Rade KRUNIC

46 Matteo GABBIA

56 Alexis SAELEMAEKERS

83 Antonio MIRANTE

90 Charles DE KETELAERE

Questi invece i calciatori lasciati fuori:

Aster VRANCKX

Malick THIAW

Yacine ADLI

Zlatan IBRAHIMOVIC

Tiemoue BAKAYOKO

Tra i 23 scelti, questi sono quelli "formati in Italia", tra vivaio club e nazionale, e quindi "intoccabili":

2 Davide CALABRIA

8 Sandro TONALI

25 Alessandro FLORENZI

32 Tommaso POBEGA

46 Matteo GABBIA

83 Antonio MIRANTE.

Entrando nel campo delle ipotesi e pensando ai tre cambi a disposizione, dando per scontato che Maignan prenderà il posto di Tatarusanu sfruttando la regola per non bruciare uno slot, chi potrebbero essere i papabili a lasciare? E chi invece potrebbe entrare?

CHI ENTRA - Ci sentiamo di escludere in modo assoluto Tiemoue Bakayoko, ormai totalmente fuori rosa e dal progetto. Yacine Adli sarà al 99% fuori, anche perché si sta iniziando a pensare ad un'ipotesi prestito per il trequartista francese. Per Ibrahimovic bisognerà considerare la condizione fisica dello svedese, e sicuramente il ritiro a Dubai sarà un primissimo banco di prova: Zlatan farà di tutto per esserci e ci proverà fino all'ultimo. Arriviamo quindi al dubbio maggiore, quello tra Thiaw e Vranckx: in questa prima parte di stagione sono stati utilizzati meno di quanto ci si aspettasse, ma per quel poco che hanno visto il campo sono riusciti a dare risposte più che positive. Sarà importante capire come inizieranno il 2023 e quanto spazio riusciranno a ritagliarsi nel mese di gennaio.

CHI ESCE - Chi è invece che può uscire? Considerando il ritorno certo di Calabria e quello probabile di Florenzi, aggiungendo la duttilità di Dest che può essere utilizzato anche a sinistra, l'indiziato numero uno è proprio Fode Ballo-Touré. Potrebbe essere lui a lasciare il posto ad Ibra; nel caso in cui invece lo svedese non dovesse recuperare allora il senegalese potrebbe far spazio ad uno tra Thiaw e Vranckx. Nel caso in cui Zlatan dovesse farcela e Pioli volesse inserire anche l'ex Schalke o il centrocampista in prestito dal Wolfsburg si potrebbe pensare ad un taglio per Messias, vista la nuova disponibilità di Rebic di giocare a destra e a Brahim adattabile anche su quella fascia. Saelemaekers "rischia" meno, in quanto può essere utilizzato anche alto a sinistra e, in caso di emergenza, anche come terzino.

Al momento si tratta solo di ipotesi per un qualcosa che è lontano nel tempo, ma non troppo: ulteriori indicazioni comunque arriveranno dal mercato di gennaio in caso di cessioni e/o nuovi acquisti, e soprattutto dalla situazioni infortuni al momento delle scelte. Quel che è certo è che Pioli avrà davanti un puzzle con diversi incastri difficili da far combaciare.