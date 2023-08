FOCUS MN - Milan, la rosa si delinea in base al mercato: come influiscono sulla lista Champions entrate ed uscite?

vedi letture

Con il mercato del Milan che si è delineato in maniera importante, 8 nuovi arrivi e si lavora per le uscite, provare a capire come potrà essere compilata la lista per la Champions League diventa un esercizio meno difficile rispetto a qualche settimana fa. Rispetto alla scorsa stagione ci saranno davvero tantissimi cambi, sia nei 17 "stranieri" e sia negli 8 "formati localmente".

Prima di passare alla lista andiamo prima a rinfrescarci la memoria con le regole che la UEFA impone per la registrazione della rosa in Champions League.

Dei 25 calciatori iscrivibili in Champions League (Lista A) ben 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

1. Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 18 mesi, continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel club.

2. Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 18 mesi, continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati in Italia.

Nessun club può avere più di quattro giocatori formati in Italia tra gli otto giocatori "locali" della Lista A. Inoltre le squadre devono registrare almeno tre portieri, di cui due facenti parte della lista A e uno della Lista B.

Cosa si intende per Lista B? In Champions League un giocatore può essere iscritto alla Lista B se è nato dal 1° gennaio 2002 (U21) in poi ed è stato idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15° anno di età al momento della sua iscrizione alla UEFA – oppure per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se sono stati tesserati con il club negli ultimi due anni senza interruzioni. I club possono iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione; tuttavia, la lista deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Infine, in Champions League le squadre possono modificare nuovamente la rosa durante la stagione? Il regolamento UEFA ci dice di sì, se raggiungono la fase a eliminazione diretta. Prima degli ottavi di finale, possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 2 febbraio. I tre giocatori di cui sopra possono essere stati schierati da un altro club nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League.

Andiamo quindi a vedere quella che potrebbe essere verosimilmente la lista che verrà presentata a settembre alla UEFA.

1. Maignan

2. Kalulu

3. Thiaw

4. Kjaer

5. Tomori

6. Theo

7. Reijnders

8. Krunic

9. Loftus-Cheek

10. Musah

11. Leao

12. Saelemaekers

13. Chukwueze

14. Okafor

15. Pulisic

16. Giroud

17. ?

18. Sportiello - vivaio Italia

19. Mirante - vivaio Italia

20. Florenzi - vivaio Italia

21. ?

22. Calabria - vivaio Milan

23. Pobega - vivaio Milan

24. Colombo - vivaio Milan (ma potrebbe essere anche inserito in lista B)

Ci sono diverse considerazioni da fare. Al momento fuori dal progetto tecnico e che quindi non verranno inseriti in lista, anche perché più o meno tutti prossimi ad una cessione, ci sono: De Ketelaere, Messias, Adli, Origi, Ballo-Touré e Caldara. Per questo, nonostante ci sia un posto libero tra i 17 "stranieri" abbiamo scelto di non inserire nessuno dei calciatori precedentemente citati: al momento per loro non c'è spazio al Milan e dunque non verranno utilizzati in Champions League. Ovviamente siamo ancora a metà mercato ed il tutto potrebbe evolvere in altre situazioni, ma la fotografia del momento è questa.

La seconda considerazione è che così come c'è un posto tra i 17 "stranieri" ce n'è uno libero anche tra i giocatori considerati cresciuti nel vivaio italiano: potrebbe essere occupato dal sostituto di Ballo-Touré, che rimane in uscita. Così come il 17esimo "straniero" potrebbe essere il difensore centrale che il Milan farà arrivare dal mercato per sostituire Gabbia, andato in prestito al Villarreal.