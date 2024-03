FOCUS MN - Solo 4 giocatori del Milan nella top 30 dei più costosi in Serie A. La strategia del Club per un bilancio sano e un team competitivo. E sull'attaccante...

Qualche mese fa Calcio&Finanza ha stilato la classifica dei giocatori di Serie A con il costo più alto a bilancio. Il costo annuo a bilancio si calcola sommando l’ammortamento di un calciatore allo stipendio lordo che percepisce. I dati qui sotto riportati fanno riferimento al costo sostenuto dal club dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 per ogni calciatori

Essendo gli stipendi non pubblici e non verificabili oggettivamente la classifica che segue va presa come una stima e non come un dato oggettivo: può essere utile per farsi un’idea, ma i numeri precisi non li avremo mai visto che dai bilanci può essere estrapolato il costo del personale intero e non voce per voce. Di seguito la top 30, in cui sono presenti solo quattro calciatori del Milan.

Vlahovic – 31.8 milioni

Chiesa – 23 milioni

Bremer – 16.4 milioni

Lukaku – 15.6 milioni

Osimhen – 15.4 milioni

Barella – 14.8 milioni

Abraham – 14.6 milioni

Raspadori – 13.9 milioni*

Pavard – 13.9 milioni

Lindstrom – 13.6 milioni*

Lautaro – 13.6 milioni

Szczesny – 13.6 milioni

Kean – 12.9 milioni

Alex Sandro – 12.4 milioni

Scamacca – 12.3 milioni

Calhanoglu – 12.2 milioni

Leao – 12.1 milioni

Frattesi – 12.1 milioni

Spinazzola – 11.6 milioni

Bastoni – 11.6 milioni

Pulisic – 11.3 milioni

Sensi – 11.3 milioni

Arthur – 10.1 milioni

Locatelli – 10.6 milioni

Kumbulla – 10.5 milioni

Chukwueze – 10.3 milioni

Danilo – 10.3 milioni

Tomori – 10 milioni

El Bilal Touré – 9.6 milioni

Marcus Thuram – 9.4 milioni

* il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, con una somma maggiore nel primo anno di contratto e cifre a scendere.

Il primo rossonero in questa lista è Rafa Leao al diciassettesimo posto, ma "solo" perché nella scorsa stagione, in concomitanza con il rinnovo di contratto, il costo storico del giocatore è aumentato a causa del "riacquisto" da parte del Milan della clausola su una percentuale del 15% che spettava al Lille in caso di futura plusvalenza. Unito al fatto che il portoghese è il giocatore con lo stipendio più alto nel club (tra parte fissa e bonus si vanno a sfiorare i 7 milioni) allora ecco spiegato un costo insolitamente alto.

Abbiamo usato il termine "insolitamente" perché negli anni passati non si è mai andati oltre, e se lo si è fatto si è andati oltre di poco, un certo valore: i 10 milioni di costo annuo a bilancio. Quest'anno, con i ricavi in netta crescita, il bilancio in positivo e gli ottimi risultati sportivi ed economici ottenuti nella passata stagione hanno fatto sì che l'asticella potesse essere spostata un po' di più verso l'alto, come dimostra proprio il costo di Pulisic (11.3).

Sebbene non c'è mai stata una conferma ufficiale da parte dei dirigenti di Casa Milan questo rimane un trend molto utile per capire o meno la fattibilità di un'operazione da parte del Diavolo; niente da prendere come verità assoluta, ma un qualcosa che comunque può guidare il tifoso per capire verso che giocatori si possono muovere Moncada, Ibrahimovic&co.

Proviamo anche a fare una possibile simulazione per il ruolo che, stando a quanto viene riportato da più fonti, i rossoneri andranno a cercare di rinforzare in estate, quello della punta. Sebbene sia ancora molto presto per parlare di cose concrete i nomi che vengono accostati con più insistenza sono quelli di David, Zirkzee, Sesko, Gimenez e Gyokeres. Analizziamo caso per caso per capire "rientrano" o meno nei parametri del club. Ribadiamo ancora una volta che i numeri non hanno (per ora) basi reali ma si tratta, come si usa dire in questi casi, di un "educated guess".

JONATHAN DAVID

Possibile costo cartellino: 30 milioni di euro

Possibile stipendio annuo netto: 4 milioni di euro

Possibile costo annuo a bilancio con un quinquennale: 13, 2 milioni di euro

JOSHUA ZIRZKEE

Possibile costo cartellino: 40 milioni di euro

Possibile stipendio annuo netto: 3 milioni di euro

Possibile costo annuo a bilancio con un quinquennale: 13,4 milioni di euro

BENJAMIN SESKO

Possibile costo cartellino: 50 milioni di euro (clausola)

Possibile stipendio annuo netto: 2,5 milioni di euro

Possibile costo annuo a bilancio con un quinquennale: 14,5 milioni di euro

SANTIAGO GIMENEZ

Possibile costo cartellino: 60 milioni di euro

Possibile stipendio annuo netto: 3,5 milioni di euro

Possibile costo annuo a bilancio con un quinquennale: 18,3 milioni di euro

VIKTOR GYOKERES

Possibile costo cartellino: 100 milioni di euro (clausola)

Possibile stipendio annuo netto: 4.5 milioni di euro

Possibile costo annuo a bilancio con un quinquennale: 28,1 milioni di euro

Ribadiamo nuovamente che si tratta solo di un "gioco" contabile; si possono comunque fare delle considerazioni per capire quali possono essere le mosse del Milan. Innanzitutto, a causa della rimozione dei vantaggi fiscali dati dal Decreto Crescita, si andrà molto probabilmente su calciatori con richieste medie. Se invece venissero reintegrati gli sgravi fiscali (Pulisic, Tomori, Leao e Chukwueze ne godono) allora il discorso cambierebbe decisamente. Poi, è importante anche la situazione contrattuale del possibile obiettivo: uno Jonathan David in scadenza di contrato ha un cartellino molto più trattabile di un Sesko in scadenza nel 2028 e con una clausola da 50 milioni.

Zirkzee è una "via di mezzo", visti anche i rapporti tra i club, l'affare Saelemakers in ballo e l'interesse dei felsinei per alcuni giovani rossoneri. Totalmente fuori parametro invece profili come Gyokeres, nonostamente sportivamente sia decisamente apprezzato. Lo Sporting in inverno ha rifiutato circa 80 milioni dal Chelsea, la volontà è chiara: per portar via il forte svedese da Lisbona ci vogliono i 100 milioni della clausola. Per questo vederlo accostato al Milan stona dal punto di vista finanziario.

Le conclusioni che si possono trarre è che per ora, provando ad imbastire trattative virtuali, ma verosimili, per i nomi "più caldi" si vanno a sforare i 12 milioni di Leao. Questo vuol dire che sono tutti nomi impossibili? Assolutamente no. Anche perché questo "limite", ripetiamo, non è mai stato confermato. È comunque un trend da rispettare, consci però che di anno in anno si può salire con la cifra. Per la stagione 23/24 il limite evidentemente sono i 12 di Leao, seguiti dai circa 11 di Pulisic. Per la stagione 24/25 dove ci si potrà spingere? Che valutazioni vengono fatte in base al ruolo? Di sicuro un centravanti può e deve avere costi più alti di un centrocampista o un difensore. Quindi, e questa è un'ipotesi di chi scrive, finché si rimane nel range dei 13-14 milioni è possibile che ci sia possibilità di manovra. Oltre, ci viene da dire di no. Non ci resta che aspettare e vedere, con la consapevolezza che questo modus operandi ha risanato, negli ultimi 5 anni, un club quasi "morto" economicamente e sportivamente, riportando a Milanello giocatori che vanno dal valido all'entusiasmante.