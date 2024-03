FOCUS MN - Zirkzee piace moltissimo al Milan: l'ago della bilancia è il Bayern. Concorrenza anche da Italia e Premier

vedi letture

Se c'è una cosa certa è che al Milan piace moltissimo Joshua Zirkzee. Il club rossonero si prepara, quest'estate, a portare in rossonero un nuovo centravanti - indipendentemente da quello che deciderà Olivier Giroud sul suo futuro - che possa avere caratteristiche di questo tipo: giovane e con grande potenziale. L'attaccante del Bologna risponde perfettamente ai requisiti e il Milan lo aveva già seguito ben prima che arrivasse in Emilia Romagna alla corte di Thiago Motta. La trattativa però è complicata e vanno considerate diverse dinamiche.

Bayern di mezzo

Zirkzee è sicuramente il profilo più alto nella lista di gradimento che è stata stilata ai piani alti di via Aldo Rossi. L'attaccante, che quest'anno ha segnato 11 gol in 30 partite tra Serie A e Coppa, è visto come un vero talento e un attaccante capace di giocare bene con la squadra, la sua qualità forse più spiccata. Per arrivare all'olandese, però, c'è di mezzo, più che il Bologna, il Bayern Monaco. Zirkzee è stato lanciato dai bavaresi nel calcio dei grandi e sempre loro lo hanno ceduto al Bologna due anni fa. La squadra di Monaco, però, ha fatto i compiti e si è mantenuta i diritti sul giocatore. Cosa vuol dire? Questo significa che con 40 milioni il Bayern Monaco può riportare Zirkzee in Baviera. Una vera e propria clausola esclusiva di recompra. Ma da qui al fatto che poi il club tedesco decida effettivamente di pagare questa somma, ce ne passa. I motivi sono diversi. Il primo è che il Bayern gode anche di un'alta percentuale sulla rivendita del giocatore, quindi in ogni caso incasserà diversi milioni da un'eventuale cessione da parte del Bologna. Dall'altra parte ci sono questioni di natura tecnica: in Baviera quest'anno è arrivato un certo Harry Kane e il giovanissimo attaccante Mathys Tel ha rinnovato fino al 2029. Dunque per il ruolo di centravanti i tedeschi sono coperti e lo stesso Zirkzee non sarebbe entusiasta di andare a fare il comprimario dietro a giocatori di questo livello.

Richieste, contropartite e concorrenza

Il primo pallone, dunque, sarà calciato dal Bayern Monaco. Qualora i bavaresi decidessero di non esercitare i loro diritti su Zirkzee, si aprirebbe un altro tipo di partita e il Milan vorrebbe almeno sondare il terreno. In questo scenario sarebbe il Bologna a fare il prezzo: considerando l'elevata percentuale di rivendita dovuta al club tedesco, è molto probabile che la squadra di Joey Saputo alzi le sue richieste per guadagnarci il più possibile. Si parla di minimo 50 milioni di euro ma la valutazione è destinata a salire, considerando anche la concorrenza che c'è per il giocatore. In Italia, oltre al Milan, c'è anche l'insidia Juventus. A far lievitare il prezzo, però, potrebbero pensarci i soliti club di Premier League: se dovessero entrare nella gara per l'olandese, le richieste del Bologna potrebbe schizzare alle stelle conoscendo la potenza di fuoco che arriva da Oltremanica. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Manchester United e dell'Arsenal in particolar modo. Dal canto suo il Milan ha un'arma che può sfoderare per provare a convincere il Bologna: quella delle contropartite tecniche. Il primo nome che viene subito in mente è quello di Alexis Saelelmaekers, in prestito con diritto di riscatto in Emilia dal club rossonero e che si è ritagliato un ruolo importante nello schieramento di Motta in questa stagione. Allo stesso tempo, i rossoneri potrebbero offrire anche altri profili per mantenere contenuto il prezzo del cartellino. Insomma, la questione è sicuramente intricata ma sicuramente il Milan proverà a buttare la sua fiche.