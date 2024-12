Fonseca a DAZN: "Nessun confronto con Ibra. Mi sento solido sulla panchina del Milan"

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN parla al termine di Milan-Roma, in particolare della sua situazione sempre più in bilico:

Sul confronto acceso con Ibrahimovic

"Non ho parlato con nessuno, non so nulla e non posso commentare perché non è successo niente".

Lei si sente al sicuro sulla panchina del Milan?

"Sì".

Non ha parlato con nessuno della dirigenza?

"No, non ho parlato con nessuno".

Sulla partita

"È stata una partita aperta. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni, nel secondo tempo abbiamo cominciato bene. Abbiamo giocato con un atteggiamento giusto, poi con la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso un po' l'organizzazione, abbiamo concesso 2-3 contropiedi della Roma ma in generale abbiamo meritato di vincere".

Sul rigore negato

"Io ho esagerato in questo momento, ma guardate voi. Io non voglio dire molto perché per me è molto chiaro".

Sulla prestazione

"Abbiamo pressato alto, la squadra è stata aggressiva ed è quel che avevamo preparato. È mancato solo il gol. Dopo tante occasioni è mancato solo questo, la squadra non ha lasciato giocare la Roma e abbiamo recuperato, creato occasioni. Non posso dire nulla ai ragazzi".

Sull'anno che verrà

"Ora è tempo di andare a casa, poi guardare questa partita e le soluzioni che abbiamo in vista della Supercoppa".