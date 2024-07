Fonseca: "Mi piacerebbe tenere Saelemaekers. Florenzi? Bisogna aspettare la risonanza"

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Manchester City in amichevole, il tecnico rossonero Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dello Yankee Stadium. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Milan Reports.

Sull'infortunio di Florenzi: “Non sono sicuro dell'infortunio di Florenzi. Ho parlato con il medico e con lui, ma dobbiamo aspettare di vedere la risonanza magnetica”.

Sui giovani calciatori: “Penso che molti dei giovani abbiano l'opportunità di lavorare con noi perché hanno qualità e stanno avendo le loro opportunità. Tutti i giovani che hanno giocato oggi hanno giocato molto bene e hanno qualità, personalità, coraggio di fare il nostro gioco. Ma, devo confessare, non ho ancora deciso quali giocatori giocheranno con noi. Forse hanno tutti qualità, ma per alcuni di loro sarà difficile... Onestamente, non ho deciso per tutti”.

Su Colombo: “Quando si hanno giocatori giovani, dobbiamo capire lo spazio che possono avere in squadra. In alcune posizioni può essere difficile per loro, in altre no. Colombo oggi ha fatto una bella partita, ma ha bisogno di giocare con Morata, mentre per Luka sarà difficile giocare. Per gli altri, invece, vedremo”.

Sull'atmosfera: “È stato fantastico giocare in questa atmosfera. È incredibile, le sensazioni durante la partita, i tifosi, è stato davvero bello. Il gioco? Sappiamo che contro squadre come il City, a cui piace avere la palla, è importante attirarli, trovare spazi e momenti di accelerazione. Credo che la squadra abbia fatto bene”.

Sul futuro di Saelemaekers: “Alexis? È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”.