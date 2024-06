Fonseca non scalda? Eppure solo un tecnico arrivò al Milan con più titoli. Vinti... proprio al Milan

Paulo Fonseca non scalda la tifoseria del Milan che sognava un nome più forte per scucire lo scudetto all'Inter e sognare la seconda stella. Eppure nella storia rossonera il club non ha mai scelto nomi già consacrati tra i migliori di sempre. Anzi, il portoghese è tra quelli col curriculum più importante di sempre.

Per lui parlano i 9 titoli conquistati in carriera: 3 doppiette campionato-coppa in Ucraina dal 2017 al 2019, una supercoppa ucraina nel 2017 e prima ancora una Taça do Portugal col Braga nel 2015 e la Supercoppa portoghese del 2013 alla guida del Porto.

Confrontando questi risultati con gli allenatori scelti negli ultimi 50 anni vediamo che solo un tecnico ha fatto meglio ed era peraltro un cavallo di ritorno come Fabio Capello. Che per inciso fu un tecnico creato in casa, lanciato prima come traghettatore fino al termine della stagione 1986/887 e richiamato come tecnico principale nell'estate del 1991, dopo un periodo da dirigente nella Polisportiva Mediolanum.

Guardando il quadro completo, i più vincenti sono semplicemente dei cavalli di ritorno: lo erano anche Nereo Rocco, Arrigo Sacchi e Nils Liedholm. Tutti questi ritorni, compreso il Capello-bis, furono tutt'altro che entusiasmanti ad eccezione del Paron che portò ancora una Coppa Italia. Di fatto gli anni d'oro sono stati per tutti quelli del primo ciclo, quando arrivarono di fatto con la bacheca vuota. Limitandoci alla prima chiamata invece solo Fatih Terim poteva vantare diverse medaglie d'oro, sebbene quasi tutte in territorio turco. Durò pochissimo, così come Tabarez che in Sudamerica aveva vinto sia in campo nazionale che internazionale.

Andiamo nel dettaglio, guardando cosa avevano fatto gli allenatori dell'ultimo mezzo secolo prima del loro approdo al Milan. Non abbiamo preso in considerazione le promozioni dalle categorie inferiori:



10 titoli

FABIO CAPELLO (1997-1998)

4 campionati italiani (1992, 1993, 1994, 1996), 1 campionato spagnolo (1997), 1 Champions League (1994), 1 Supercoppa europea (1994), 3 supercoppe italiane (1992, 1993, 1994)

9 titoli

NEREO ROCCO (1977)

2 campionati (1962, 1968), 2 coppe Italia (1972, 1973), 2 coppe dei Campioni (1963, 1969), 2 coppe delle Coppe (1968, 1973), 1 Intercontinentale (1969)

FATIH TERIM (2001)

4 campionati turchi (1997, 1998, 1999, 2000), 2 coppe di Turchia (1999, 2000), 2 supercoppe di Turchia (1996, 1997), una Coppa UEFA (2000)

8 titoli

ARRIGO SACCHI (1996-1997)

1 campionato italiano (1988), 2 coppe dei Campioni (1989, 1990), 2 supercoppe europee (1989, 1990), 2 coppe intercontinentali (1989, 1990), 1 supercoppa italiana (1988)

5 titoli

NILS LIEDHOLM (1984-1987)

2 campionati (1979, 1983), 3 coppe Italia (1980, 1981, 1984)

3 titoli

OSCAR TABAREZ (1996)

1 campionato argentino (1992), 1 Copa Libertadors (1987), 1 Supercoppa sudamericana (1992)

CESARE MALDINI (2001)

3 Europei U21 (1992, 1994, 1996)

1 titolo

LUIGI RADICE (1981-1982)

1 campionato (1976)

ILARIO CASTAGNER (1982-1984)

1 Intertoto (1978)

ITALO GALBIATI (1984)

1 Mitropa Cup (1982)

CARLO ANCELOTTI (2001-2009)

Intertoto 1999

Nessun titolo:

GUSTAVO GIAGNONI (1974-1975)

GIUSEPPE MARCHIORO (1976)

MASSIMO GIACOMINI (1979-1981)

ITALO GALBIATI (1981, 1982)

FABIO CAPELLO (1991-1996)

NILS LIEDHOLM (1977-79)

ARRIGO SACCHI (1987-1991)

ALBERTO ZACCHERONI (1998-2001)

MASSIMILIANO ALLEGRI (2010-2013)

SINISA MIHAJLOVIC (2015-2016)

VINCENZO MONTELLA (2016-2017)

GENNARO IVAN GATTUSO (2017-2019)

MARCO GIAMPAOLO (2019)

STEFANO PIOLI (2019-2024)

Esordiente:

FABIO CAPELLO (1987)

LEONARDO (2009-2010)

CLARENCE SEEDORF (2014)

FILIPPO INZAGHI (2014-2015)

CRISTIAN BROCCHI (2016)