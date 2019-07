FOTO E VIDEO MN - L'arrivo a Malpensa di Rafael Leão: ora andrà a Casa Milan, domani le visite mediche

Rafael Leão è sbarcato questa mattina in Italia con un volo proveniente da Lisbona: ora il giocatore portoghese si recherà a Casa Milan per incontrare la dirigenza milanista e sistemare gli ultimi dettagli del suo trasferimento in rossonero dal Lille. Le visite mediche e la firma sul contratto sono invece in programma per la giornata di domani. Ecco le foto e il video girato dall'inviato di Milannews.it al Terminal 1 della Malpensa:

