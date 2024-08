Furlani a Sky: "Mercato? Finché non c’è il gong della fine noi siamo qua, attivi e pronti. Adli, Kalulu e Pobega hanno varie richieste..."

Giorgio Furlani ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Torino. Queste le dichiarazioni del CEO rossonero:

Un nuovo inizio ed un mercato chirurgico: “Sapevamo che tipo di lavoro dovevamo fare, come hai detto tu chirurgico e mirato. Siamo quasi alla fine del mercato, anche se non è ancora finito. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare senza pubblicizzarlo tutto all’inizio. Credo che i tifosi stiano apprezzando il lavoro fatto, ora c’è il campo e tocca ai giocatori”.

C’è ancora margine per qualcosa sul mercato? Come cresce Ibra dirigente? “Più passa il tempo e più lavoriamo a stretto contatto io, Ibra, Geoff e Cardinale. Siamo un team in grandissima sintonia. Già lo eravamo, questo mercato ha consolidato ancora di più la cosa. Sta andando in modo eccezionale. Mercato? Finché non c’è il gong della fine noi siamo qua, attivi e pronti. Vediamo che opportunità ci sono, ma non abbiamo nessun emergenza e abbiamo fatto quello che dovevamo”.

Su Adli, Pobega e Kalulu non convocati oggi. Sono sul mercato? “Sono dei giocatori molto bravi, bravi ragazzi. Hanno varie richieste, tutti loro. Vediamo come va a finire. Se rimangono con noi siamo contenti, se vogliono nuove esperienze li accontentiamo: lo dice lo stile Milan, se vogliono provare nuove esperienze è giusto accontentarli”.

Su Bennacer e le sirene arabe: “È un giocatore molto forte e parte del nostro progetto. Chissà cosa porterà il mercato nei prossimi giorni, non è nel nostro stile spingere via i giocatori, finché sono qua fanno parte del nostro progetto”.