Gabbia, che serata con la Dinamo: un gol lo salva, l'altro lo fa. E il Milan ora ci crede

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizio di stagione da sogno per Matteo Gabbia, protagonista assoluto del successo del Milan di ieri sera in un campo ostico come quello di Zagabria. I rossoneri, ospiti dei croati, hanno portato a casa tre punti fondamentali per le sorti del girone: ora, a San Siro contro il Salisburgo servirà almeno un punto alla squadra di Pioli per portare a casa una qualificazione agli ottavi di Champions League che manca ben ben nove anni. Decisiva la rete proprio del centrale rossonero, che a cinque minuti dalla fine del primo tempo ha trovato l'incornata vincente su una punizione calciata perfettamente da Sandro Tonali.

Prestazione e gol

Non solo la gioia del primo gol stagionale, ma anche quella della prima rete in assoluto con la maglia del Milan. Per Matteo Gabbia, cresciuto nelle giovanili rossonere passando di categoria in categoria, è motivo d’orgoglio questo successo. I tifosi rossoneri, infatti, hanno votato il difensore classe '99 il migliore in campo del match contro la Dinamo: oltre al gol, prestazione di livello per Gabbia che, dopo l'esordio con il Chelsea a Londra e la gara da titolare sempre con i blues a San Siro, ha trovato continuità di prestazioni anche grazie alle varie rotazioni di Mister Pioli e alla squalifica di Fikayo Tomori.

Determinazione

Matteo Gabbia è il perfetto esempio di chi con deteminazione e lavoro può raggiungere i propri obiettivi. Non solo il gol che ha aperto le danze contro la Dinamo, ma anche, poco prima di andare a segno, un salvataggio decisivo sulla linea di porta a Tatarusanu battuto. Prestazione che mettà sicuramente Mister Pioli in difficoltà, nel senso positivo del termine, per quanto riguarda le rotazioni. Con la conferma di Gabbia a questi livelli, sarà difficile offrire lo stesso spazio a tutti, compreso il nuovo arrivato Malick Thiaw.