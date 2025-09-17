Galliani: "I tifosi sognano di vedermi in dirigenza? Niente di vero: ero a San Siro perché sono un tifoso. Modric vale il biglietto"

Adriano Galliani, storico dirigente rossonero, è stato intercettato dall'AGI (qui il link con il video per una migliore compresione delle sue dichiarazioni, anche valutandone il tono) per le vie di Roma ed ha risposto ad un paio di domande sul suo possibile approdo nella dirigenza del Milan.

I tifosi, che l'hanno vista domenica a San Siro, hanno sognato di vederla presto in dirigenza. Quanto c'è di vero?

"Niente di vero. Io sono un tifoso del Milan, 31 anni di Milan: sono venuto a San Siro per fare il tifoso del Milan e tifare la mia squadra del cuore. L'ho sempre fatto in questi anni. Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan. Non è che sono andato domenica sera e basta... Quindi niente, forza Milan".

Modric calciatore alla Berlusconi?

"Modric è un fuoriclasse. Domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri come Ambrosini ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo: una volta si diceva che è uno quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto".

LE ULTIME SU GALLIANI AL MILAN

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il ritorno di Galliani è strettamente legato alla cessione del Monza. Solo nel momento in cui si chiuderà il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per il passaggio di proprietà del club brianzolo, potrebbe arrivare - se le parti interessate confermano le prime intese verbali - il definitivo via libera per il ritorno al Milan del leggendario dirigente.