Gazzetta - Botman ha scelto il Milan, accordo sul contratto. Ora la trattativa con il Lille: c'è ottimismo

Sven Botman non si è limitato a strizzare l’occhio al Milan, no! È andato oltre, si è promesso ai rossoneri, firmando una sorta di patto col Diavolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore olandese ha scelto la squadra di Pioli, allontanando il pressing del Newcastle. Il "no" secco del giocatore ai Magpies spiana la strada a Maldini e Massara, che ora dovranno trovare un accordo con il Lille.

Le cifre del contratto

Come detto, Botman ha già preso la sua decisione. Nei giorni scorsi, i suoi agenti hanno raggiunto un’intesa di massima con i dirigenti del Milan per un contratto quinquennale che dovrebbe garantire al calciatore uno stipendio-base di 3.5 milioni di euro netti. Grazie allo sconto fiscale previsto dal Decreto Crescita, l’ingaggio di Botman, al lordo, costerà poco più di 5 milioni a stagione al club rossonero. Cifra importante ma in linea con il "tetto" imposto dalla proprietà.

Ora la trattativa con il Lille

Adesso, come detto, Maldini e Massara dovranno strappare l’ok della società francese che ne detiene il cartellino. In questa fase le bocche sono cucite: la stagione è ancora lunga e il Milan non vuole creare imbarazzi in casa Lille. Bisognerà attendere i prossimi mesi per l’affondo decisivo, ma è palpabile l’ottimismo sulla chiusura dell’affare. Insomma, il futuro di Botman, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà a tinte rossonere.