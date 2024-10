Gazzetta - Caos rigorista al Milan: Pulisic designato da Fonseca, ma a Firenze calciano Theo e Abraham. La rabbia del tecnico

Quella di ieri è stata sicuramente una serata da dimenticare per il Milan che è uscito sconfitto dal Franchi di Firenze contro una Fiorentina apparsa molto più in palla del Diavolo nonostante abbia giocato giovedì in Conference League. In casa rossonera sono davvero poche le cose da salvare, mentre sono tante quelle da dimenticare in fretta, tra cui il caos sulla questione rigorista.

PULISIC RIGORISTA - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, nel post-partita Paulo Fonseca ha dichiarato che colui che è designato a tirare i penalty è Christian Pulisic. Ieri a Firenze, l'arbitro Pairetto ha concesso due rigori al Milan, ma nessuno dei due è stato calciato dall'americano. Come mai si sono presentati dal dischetto prima Theo Hernandez e poi Abraham, mentre lo statunitense è rimasto a guardare?

LA RABBIA DI FONSECA - Se lo chiede anche il tecnico rossonero che dopo la gara è apparso piuttosto arrabbiato e infastidito su questo tema: "Il rigorista è Christian, non so perché i ragazzi abbiano cambiato. Sono incazzato. Ho già detto loro che non succederà più". La questione rigorista conferma la confusione che c'è all'interno della formazione milanista. Basteranno le due settimane di sosta per ritrovare la giusta via?