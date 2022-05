Gazzetta - Cessione Milan a RedBird: oggi Cardinale a Milano, domani il signing. Poi l'incontro con Maldini

MilanNews.it

Il Milan è pronto a cambiare proprietario. Dopo aver conquistato sul campo il 19° scudetto, ora il club di via Aldo Rossi si prepara ad una nuova svolta societaria, con RedBird che sta per acquistare il Diavolo da Elliott per una cifra intorno agli 1,3 miliardi. La trattativa è andata spedita nelle ultime settimane e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca.

IL PROGRAMMA - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il programma dovrebbe essere il seguente: nella giornata di oggi, infatti, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, è atteso a Milano, mentre domani ci sarà il signing, cioè la firma sul contratto preliminare che di fatto consegnerà il Milan nelle mani del fondo americano. Per il closing, vale a dire il passaggio delle quote vero e proprio, sarà invece necessario aspettare ancora un po' (si parla di un paio di mesi).

INCONTRO CON MALDINI - Dopo il signing, Cardinale ha invece in programma di incontrare, tra mercoledì e giovedì, Paolo Maldini per iniziare a parlare e a discutere del Milan che verrà. La parole del dt rossonero proprio alla Rosea dei giorni scorsi hanno fatto parecchio rumore (anche se si registrano segnali di distensione tra le parti) e per questo, vista l'importanza della sua figura dentro e fuori dal club di via Aldo Rossi, il fondatore di RedBird vuole incontrare subito l'ex capitano milanista e illustrargli il suo progetto per il futuro del Diavolo.