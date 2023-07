Gazzetta - Chukwueze, ci siamo! L'alter ego di Leao a destra per chiudere l'attacco

La notizia dello scatto decisivo del Milan per Samuel Chukwueze è arrivata prima ancora che il club rossonero chiudesse per Okafor, ma non va messa in secondo piano. Dopo settimane di trattative e dopo che il nigeriano sembrava essere anche uscito dal taccuino rossonero (per questioni legate ai tesseramenti dei calciatori extracomunitari), il guizzo da via Aldo Rossi porterà un ulteriore giocatore offensivo alla corte di Pioli.

Perseveranza

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, e come ha riportato ieri MilanNews.it (QUI), il Milan ha chiuso per Chukwueze grazie a un'offerta complessiva da 28 milioni di euro: 20 di parte fissa più 8 di bonus. Un atto di grande perseveranza da parte della dirigenza rossonera che ha dovuto più volte nelle ultime settimane sbattere contro il muro del Villarreal che chiedeva almeno 30/35 milioni per il talento classe '99. Alla fine il Milan è riuscito a piazzare la zampata vincente e a portarsi a casa un giocatore, la cui trattativa sarà chiusa nelle prossime ore, dalla clausola di 80 milioni: la scadenza del contratto nel 2024 ha permesso ai rossoneri di ottenere uno sconto molto importante in questo senso. Con il Milan Chukwueze firmerà un contratto da 5 anni dal valore di circa 4 milioni, diventando peraltro uno dei più pagati di tutta la rosa.

Alter ego

La rosea indica Samuel anche come il gemello di Rafael Leao. Non tanto per le caratteristiche: ognuno dei due ha il suo stile di gioco e il suo modo di giocare. Quanto per le finalità: i rossoneri cercavano da tempo un calciatore che potesse, sulla fascia destra, creare lo stesso numero di occasioni, di gol e di assist che Leao crea ormai da due stagioni consecutive sulla fascia sinistra. E, con l'acquisto di Pulisic che può giocare anche a destra, il Milan potrebbe averne trovati addirittura due. Tra l'americano, Chukwueze e Okafor, i rossoneri hanno migliorato la qualità della loro rosa e allungato la panchina, considerando anche le partenze certe (o quasi) di Rebic e Origi, ma anche quella probabile di uno come Messias. Ora starà a Pioli trovare la chiave per far girare un attacco rossonero che, potenzialmente, si annuncia pericolosissimo.