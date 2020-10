Gazzetta - Da Hakimi-Theo a Vidal-Calha, fino a Lukaku-Ibra: quante sfide nel derby di Milano

C'è grande attesa, come sempre, per il derby di domani sera tra Inter e Milan. Nonostante non ci sarà purtroppo il consueto tutto esaurito sugli spalti di San Siro, lo spettacolo è comunque assicurato dalle tante sfide che ci saranno in campo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in particolare l'occhio su tre confronti molto interessanti, cioè quello tra Hakimi e Theo Hernandez sulla fascia, quello tra Vidal e Calhanoglu in mezzo al campo e ovviamente quello in attacco tra Lukaku e Ibrahimovic.

SFIDA AD ALTA VELOCITA' - La sfida tra il marocchino e il francese è senza dubbio la più attesa, anche perchè i due si affronteranno nella stessa zona di campo: difficile dire chi preverrà, ma sicuramente ci troviamo di fronte a due fenomeni che faranno divertire tutti con le loro sgroppate e le loro accelerazioni. Decisivo in mezzo al campo sarà poi il confronto tra Vidal e Calhanoglu: secondo la Rosea, questo può diventare lo snodo fondamentale del derby.

CONFRONTO TRA BOMBER - Gli occhi di tutti saranno poi ovviamente anche sulla sfida a distanza tra Lukaku e Ibrahimovic: il belga è in formissima e arriva da ottime prestazioni (e gol) anche con la sua nazionale, mentre lo svedese è da poco guarito dal coronavirus e quindi ci potrebbe essere qualche dubbio sulle sue condizioni dopo lo stop forzato. Zlatan è però un giocatore da grandi partite come quella di domani sera e quindi, nonostante tutto, sarà certamente uno dei grandi protagonisti del match.