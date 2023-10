Gazzetta - Delusione Milan: sopra di due gol, era una partita da vincere. Continua il problema degli infortuni

vedi letture

Un tempo per uno e alla fine non poteva che arrivare un pareggio. Napoli e Milan hanno portato a casa entrambi ieri sera un punto: il primo tempo è stato di marca rossonera con due gol di Olivier Giroud, nella ripresa è arrivata però la reazione e la rimonta degli azzurri che prima con Politano e poi con Raspadori hanno riagguantato il Diavolo. Ovviamente, dopo essere stati avanti di due gol, nello spogliatoio milanista la delusione è tanta perchè una partita così era da vincere.

OTTIMO PRIMO TEMPO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nella prima frazione di gioco si è visto un Milan coraggioso e aggressivo che, oltre alle due reti, ha creato tante altre occasioni da gol. A complicare tutto però ancora una volta sono gli infortuni: Pierre Kalulu si è fatto male durante il primo tempo (al suo posto dentro Marco Pellegrino, all'esordio assoluto in rossonero), mentre all'intervallo Stefano Pioli è stato costretto a sostituire anche Christian Pulisic per un problema muscolare. L'americano era stato certamente uno dei migliori e aveva anche fornito a Giroud l'assist per il primo gol. Al suo posto Luka Romero, che si è impegnato tanto, ma ha combinato poco.

DELUSIONE E RIMPIANTI - In casa rossonera i rimpianti sono tanti e questo si aggiunge anche la forte reazione di Leao e Giroud quando Pioli ha deciso di sostituirli a circa dieci minuti dalla fine del match per mettere in campo Okafor e Jovic. Se il francese è stato il migliore in campo, lo stesso non si può dire del portoghese che è stato ancora una volta piuttosto deludente. Con questo pareggio, il Milan resta alle spalle della Juventus e vede allontanarsi l'Inter in classifica (3 punti). Dopo due sconfitte di fila contro i bianconeri e il PSG, la reazione del Diavolo c'è assolutamente stata, ma dopo un primo tempo giocato così bene è davvero un peccato non aver portato a casa i tre punti.