Gazzetta - Donnarumma resta in sospeso, il Milan sonda Navas, Lunin e Perin

La "telenovela" Donnarumma-Paris Saint-Germani potrebbe non essere finita, almeno stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea che il club transalpino potrebbe tornare alla carica per il giovane portiere rossonero. I parigini devono decidere se proseguire con Areola, affiancandogli una riserva, oppure puntare sul classe '99 rossonero.

NESSUNO SCAMBIO - Il Milan, secondo la Rosea, vorrebbe almeno 50 milioni cash per il suo portiere, senza nessuno scambio o conguaglio. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio con Areola che, pare, non abbia convinto il club rossonero. Gigio in questi anni è maturato in maniera importante, anche grazie al caos dell'estate 2017: il rendimento è rimasto elevato nonostante le voci di mercato (vedi prestazione col Benfica), avvisati quindi i corteggiatori e il Milan, il quale dovrà iniziare a parlare di rinnovo per il portiere dovesse restare.

LE ALTERNATIVE - Mentre ci si interroga se il PSG affonderà o meno per Gigio, la dirigenza rossonera studia le possibili alternative per il numero uno della Nazionale. Con Plizzari al Livorno il Milan dovrà necessariamente tornare sul mercato in caso di partenza di Donnarumma, nonostante la fiducia a Reina. Quali i possibili profili? Perin è in uscita dalla Juventus ma resterà fuori fino ad ottobre. Poi c'è la pista Keylor Navas, chiuso da Courtois, e Lunin, miglior portiere del Mondiale Under 20 che potrebbe muoversi in prestito.