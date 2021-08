Gazzetta - Florenzi-Milan, chiusura in tempi brevissimi: la distanza con la Roma è di mezzo milione

L’intesa definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore. Per Florenzi al Milan è solo questione di (pochissimo) tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri si è registrata una piccola frenata: sembrava tutto fatto, con il giocatore pronto a volare a Milano, ma la trattativa è stata rallentata dal mancato accordo tra i due club riguardo alla cifra da versare per il prestito.

DISTANZA MINIMA - Niente di preoccupante. Non a caso, in nottata c’è stato un riavvicinamento tra le parti e pare che la fumata bianca possa arrivare oggi. Tra l’offerta del Milan (un milione per un anno) e la richiesta della Roma (almeno 1.5) ballano 500mila euro: come detto, la differenza non è abissale e il destino rossonero di Florenzi, che spinge per approdare a Milanello, pare davvero segnato. Si aspetta una risoluzione in tempi brevissimi.

DIRITTO - Le due società hanno raggiunto l’accordo sulla formula. Dalla Capitale avevano insistito molto sull’obbligo di riscatto, ma per facilitare l’andamento dei contatti, alla fine i giallorossi hanno deciso di accettare il prestito oneroso con diritto d’acquisto. Insomma, siamo davvero all’ultima curva: Pioli avrà presto il suo rinforzo a destra.