Gazzetta - "Gare così devi portarle a casa!". La furia di Pioli per l'occasione sprecata a Napoli dal suo Milan

"Gare così devi portarle a casa!": è questo il concetto ribadito più volte ieri sera da Stefano Pioli dopo il 2-2 in casa del Napoli. Una grande occasione persa dal Milan che poteva tornare alla vittoria dopo due sconfitte di fila (Juventus in campionato e PSG in Champions League) e invece sono tanti i rimpianti nella squadra rossonera perchè avanti di due gol all'intervallo non si doveva essere rimontati dagli avversari.

LA RABBIA DI PIOLI - L'analisi della partita di Pioli è piuttosto chiara, ma non maschera la sua rabbia per il 2-2 finale: "Quando hai un doppio vantaggio devi portare a casa la partita. Stavamo dominando e non dovevamo commettere l’incertezza con cui abbiamo ridato slancio al Napoli. L’errore è stato concedere il primo gol, abbiamo rimesso dentro la partita un avversario che avevamo chiuso bene. E per quello che abbiamo creato, due gol son troppo pochi. La prestazione c’è stata. Uscire solo con un punto è un dispiacere" le parole del tecnico milanista riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

INFORTUNI E REAZIONI AI CAMBI - A rendere ancora più amara la serata di Pioli ci hanno pensato poi altri tre infortuni che allungano così la lista degli indisponibili del Diavolo: nella serata di ieri, infatti, sono stati costretti a fermarsi Kalulu, Pulisic e nel finale anche Pellegrino, che nel primo tempo aveva sostituito l'ex Lione al centro della difesa. A tutto ciò si aggiunge anche la reazione piuttosto forte al momento del cambio sia di Giroud che di Leao, i quali non hanno preso bene la decisione di Pioli in quanto avrebbero voluto restare in campo fino alla fine per provare a portare alla vittoria il Milan. I tre punti non sono arrivati e i rimpianti in casa rossonera sono davvero tanti.