Gazzetta - Gli infortuni sono il grande problema del Milan. Si ferma anche Leao: è dura che recuperi per il B.Dortmund

E' inutile usare troppi giri di parole: il grande problema del Milan sono gli infortuni che stanno condizionando pesantemente la sua stagione. La lista dei titolari sani da luglio ad oggi è piuttosto corta: Thiaw, Tomori, Reijnders. Stop. Tutti gli altri si sono infortunati almeno una volta. L'ultimo in ordine di tempo è Rafael Leao che nella sfida di Lecce ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

DI CHI E' LA COLPA? - Ma di chi è la colpa? Se lo chiede questa mattina anche la Gazzetta dello Sport che trova tre possibili cause: l'errore può essere stato prima di tutto nei carichi di lavoro, oppure nello stile di gioco del Diavolo che è molto dispendioso, oppure infine la tournée estiva negli USA appena 10 giorni dopo il raduno a Milanello potrebbe aver pregiudicato la preparazione. Difficile dare una risposta, ma in via Aldo Rossi sanno bene che quello degli infortuni è un problema che va risolto il prima possibile, anche se trovare una soluzione non sarà affatto semplice.

STOP LEAO - Dicevamo prima che l'ultimo a fermarsi è stato Rafael Leao che dovrà stare fuori almeno una ventina di giorni: impossibile che possa recuperare per la gara contro la Fiorentina dopo la sosta per le nazionali, difficile anche il rientro per Milan-Borussia Dortmund, partita fondamentale per la Champions League dei rossoneri. Contro il Lecce, problema muscolare anche per Davide Calabria, ma il suo infortunio è meno grave e tornerà in campo sicuramente prima del portoghese.