Gazzetta - Higuain-Morata, si lavora per lo scambio di prestiti: Sarri chiama il Pipita, Gattuso fa muro

Morata al Milan e Higuain al Chelsea. Potrebbe essere questa l’operazione più importante (e clamorosa) del mercato invernale. Lo spagnolo verrebbe di corsa a Milano, mentre Sarri riabbraccerebbe volentieri il Pipa. Fosse per loro lo scambio sarebbe già fatto alla riapertura delle liste a gennaio. In prestito, quindi senza spese particolari per i due club. L’idea è stata appena lanciata, ora però va approfondita.

NIENTE SCONTI - Gattuso ha già stoppato tutti: “Higuain me lo tengo stretto, la trattativa non mi risulta”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, Fali Ramadani sta cucendo la trama per favorire Sarri. Anche ieri - riferisce la rosea - il manager era a Londra per smuovere le acque. Le due società stanno riflettendo, mentre la Juventus - che al momento opportuno sarà decisiva - non è stata ancora interpellata. La famiglia Morata guarda a Milano con un interesse particolare: Alice Campello, moglie di Alvaro, ama il capoluogo lombardo e la coppia ha casa in zona Castello. Ma il Chelsea, che ha speso 75 milioni per l suo cartellino, non intende fare sconti.

IN ESTATE - Il Milan ha acquisito il Pipita in prestito oneroso (18 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 36 milioni, cifra che la società rossonera, sempre alle prese con il Fair Play Finanziario, non è certa di riuscire (e volere) pagare in estate. Così a Torino seguono la vicenda con fare interessato. Un Higuain felice e realizzato al Chelsea, infatti, potrebbe meritarsi sul campo una conferma che in rossonero è ancora tutta da verificare. Gli scogli da superare, però, sono tanti. È facile, dunque, che l’operazione sia rinviata alla prossima estate. Magari con il Milan interessato a Morata in una trattativa diretta.