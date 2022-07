Gazzetta - Ibra punta al rinnovo nelle prossime ore: è al lavoro sul Garda

MilanNews.it

Il ruolo che Zlatan Ibrahimovic ha avuto nella conquista del diciannovesimo Scudetto del Milan è stato chiaro a tutti durante i festeggiamenti dello scorso maggio per il titolo appena conquistato. Lo svedese ha trascinato i suoi compagni prima della premiazione, sul piazzale di Casa Milan e ha aizzato le folle sul bus scoperto fino in Piazza Duomo. Questo Milan, ormai maturo e Campione d'Italia, non vuole ancora privarsi del suo leader e Zlatan non ha intenzione di fermarsi.

Verso la firma

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, la firma sul rinnovo di contratto con il Milan di Zlatan Ibrahimovic è molto vicina. La trattativa non ha bisogno di essere nemmeno avviata talmente entrambe le parti siano convinte sul futuro da scegliere. Si tratta solo di incontrarsi a Milano o sul Garda, dove Ibra sta proseguendo la sua riabilitazione post operazione al ginocchio, e firmare il nuovo contratto. Non si tratta più di questioni economiche, l'accordo comn il fuoriclasse svedese prevede una base fissa, con cifre simboliche, a cui verranno aggiunti dei bonus legati alle presenze e ai traguardi personali e di squadra una volta che Zlatan tornerà in campo, presumibilmente da gennaio in avanti. Gli obiettivi sono due: seconda stella e ottavi di Champions.

Ibraland

La Gazzetta di questa mattina conia anche l'espressione "Ibraland". Sì, perchè in questi giorni lo svedese si trova a Desenzano del Garda, a pochi passi dal parco di divertimenti di Gardaland. Qui ha affittato una villa tutta per sè dove passera l'estate in compagnia della famiglia e soprattutto del suo fidato fisioterapista Giorgio Gasparini con cui lo svedese ha un lungo rapporto professionale che affonda le sue radici ai tempi della prima esperienza rossonera. Il duo lavora duramente nell'alloggio di Zlatan, blindato agli occhi dei curiosi, e secondo quanto riporta la rosea si sposteranno presto a lavorare anche nella palestra vicina, in orari di chiusura al pubblico. La determinazione di Ibra, a 41 anni, non è calata anzi se possibile aumenta con l'età; lo svedese più invecchia più ha voglia di dimostrare di poter stare ancora a certi livelli e di competere. Il Milan, e tutti i suoi compagni, lo aspettando a braccia aperte.