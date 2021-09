Gazzetta - Ibra subito titolare contro la Lazio? Pioli ci pensa...

Zlatan Ibrahimovic, che non gioca una partita ufficiale dallo scorso maggio, è finalmente pronto a tornare in campo: lo svedese ha ormai recuperato dall'operazione al ginocchio del 18 giugno, ovviamente non può essere al 100%, ma Stefano Pioli ha bisogno di lui fin da subito visto che domenica contro la Lazio dovrà rinunciare ad Olivier Giroud che è stato fermato dal Covid.

DUE STRADE - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, ci sono due strade che possono essere percorse: la prima prevede l'utilizzo di Ibra dal primo minuto, la seconda invece è quello di farlo entrare a partita in corso. Oggi a Milanello riprenderanno gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli, il quale avrà così l'occasione per vedere da vicino come e quanto è migliorata la condizione fisica dello svedese.

PIOLI CI PENSA - Se fino a qualche giorno fa sembrava pura utopia, ora il tecnico rossonero sta pensando seriamente di dare una maglia da titolare a Zlatan, che ha una voglia matta di tornare a fare una delle cose che gli piace fare di più, vale a dire giocare a calcio. Nel caso in cui dovesse essere invece preferita la strada più prudente, spazio come centravanti a uno tra Rebic e Leao, visto che Pellegri è ancora indietro rispetto ai compagni di squadra.