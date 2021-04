Gazzetta - Ibra tra il sogno scudetto e l'obiettivo Champions: Zlatan è pronto per un grande finale di stagione

Chi temeva che il ritorno in nazionale potesse essere solo un fastidio, si dovrà ricredere: Zlatan Ibrahimovic è infatti rientrato ieri a Milanello in ottima forma, le due partite giocate con la sua Svezia gli hanno permesso di migliorare la sua condizione e di mettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio muscolare di qualche settimana fa. Lo svedese è tornato ieri ad allenarsi con il gruppo rossonero e, a differenza di altri suoi compagni impegnati anche loro con le rispettive nazionali, ha svolto l'intera seduta agli ordini di mister Pioli.

OBIETTIVO CHAMPIONS - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il Milan è fondamentale riavere Ibra al top della forma in questo finale di stagione in cui i rossoneri si giocano davvero tanto. L'obiettivo Champions League è a portata di mano, ma la concorrenza è tanta e quindi servirà il miglior Zlatan, che in realtà non ha ancora abbandonato del tutto il sogno scudetto, per trascinare il Diavolo nelle ultime dieci match di campionato.

FINALE DI STAGIONE - In questa stagione, il Milan di Pioli ha dimostrato di saper fare bene anche senza Ibra, ma con lui in campo è tutta un'altra cosa. Nelle 14 gare di campionato in cui lo svedese ha segnato una rete dal 22 luglio ad oggi, il Diavolo non ha mai perso, vincendo 12 volte e pareggiandone due. In pratica, se Zlatan segna, la squadra rossonera porta a casa quasi sempre i tre punti. Nella scorsa stagione, Ibra chiuse la Serie A con 7 gol nelle ultime 10 partite, un bottino che farebbe molto comodo al Milan anche in questo finale di campionato.