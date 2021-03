Gazzetta - Ibrahimovic tra campo e Sanremo. Ma per l'Udinese è in dubbio...

Inizia oggi una settimana particolare per Zlatan Ibrahimovic, vale a dire quella che lo vedrà impegnato anche come ospite fisso del Festival di Sanremo che incomincerà domani e si concluderà sabato. L'attaccante svedese sarà tutte le sere sul palco dell'Ariston, tranne mercoledì quando il Milan giocherà a San Siro contro l'Udinese.

IN DUBBIO - E' da capire però se il centravanti milanista sarà effettivamente in campo: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, infatti, Ibra è in dubbio a causa di un problema muscolare rimediato ieri sera nel match vinto dal Milan contro la Roma. Non dovrebbe essere nulla di grave, oggi se ne saprà sicuramente qualcosa di più, ma non è detto che riesca a recuperare per il match contro i friulani.

GRANDE ATTESA - Intanto c'è grande attesa per la sua presenza sul palco di Sanremo: lo svedese sarà già stasera in Liguria, dove si allenerà domani, venerdì e sabato. Mercoledì sarà invece tutto il giorno a Milano, ma com'è detto bisognerà vedere se potrà effettivamente scendere in campo contro l'Udinese. Per fortuna, la vittoria di ieri all'Olimpico ha ridato un po' di serenità a tutto l'ambiente milanista e placato un po' le polemiche per la partecipazione di Zlatan al Festival.