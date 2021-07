Gazzetta - Il Milan alza l'offerta a Kessie: pronti 6 milioni. E si valuta un rinnovo breve fino al 2024

Blindare Kessie non è una semplice mossa (interna) di mercato. No! È una priorità, una necessità, una missione. Lo sa bene il Milan, che farà di tutto - e anche di più - per tenersi il "Presidente", uno dei pilastri della squadra di Pioli e dello spogliatoio rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici di via Aldo Rossi hanno preso atto del fatto che il centrocampista ivoriano non abbasserà le sue richieste. Ma bisogna accontentarlo in qualche modo, trovando una soluzione che soddisfi tutti.

ALLA IBRA - Nei giorni scorsi Maldini e Massara avevano già messo sul tavolo una proposta più ricca rispetto alle intenzioni iniziali del club: 5.5 milioni di euro netti a stagione con il contorno dei bonus, proposta che non ha scaldato più di tanto il manager George Atangana, rappresentate di Kessie. La tentazione Premier è forte, ma il giocatore sinora ha dimostrato di voler restare in rossonero. Franck, però, si aspetta un ingaggio "alla Ibrahimovic", ovvero da 7 milioni all’anno.

RINNOVO "BREVE" - Stando a quanto riferito dalla rosea, potrebbe emergere la disponibilità della società milanista a concedere un rinnovo a medio termine. Non i cinque anni programmati in prima battuta, ma un prolungamento sino al 2024 (quindi un adeguamento immediato e l’aggiunta di un biennale), così da poter rivalutare meglio la questione la prossima estate, senza però la spada di Damocle della scadenza.