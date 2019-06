Gazzetta - Il Milan di Giampaolo: Paquetà trequartista, più spazio per Cutrone. E arrivano rinforzi

Il suo arrivo non è ancora stato ufficializzato (prima bisogna annunciare il nuovo incarico di Maldini), ma il Milan di Giampaolo sta già prendendo forma. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, quando il tecnico abruzzese prenderà il comando delle operazioni si troverà di fronte giocatori dalle caratteristiche ben definite. Qualcuno farà fatica ad adattarsi, altri, invece, approfitteranno del cambio in panchina per ambire a uno spazio maggiore.

TREQUARTISTA - Nessun dubbio sul fatto che Giampaolo passerà dal 4-3-3 al 4-3-1-2. In questo sistema di gioco, Paquetà agirà sulla trequarti alle spalle dei due centravanti. Rendersi duttili per il nuovo modulo non sarà comodissimo soprattutto per gli attaccanti esterni: Calhanoglu potrebbe completare la trasformazione in mezzala, ma Suso, Castillejo e Borini avrebbero bisogno di un robusto restyling tattico. Altro punto interrogativo: Rodriguez. Lo svizzero non è proprio il tipo di terzino che si sposa col gioco di Giampaolo, gli manca un po’ di "gamba" in progressione. Quella che di certo ha Conti, il quale potrebbe essere un "rivitalizzato" dal nuovo tecnico

ATTACCO E MERCATO - Là davanti, con il passaggio alle due punte, Cutrone avrà certamente più spazio. E chissà che l’assenza di un altro regista non rialzi le quotazioni di Biglia. E dalla Samp potrebbero arrivare due pupilli di Giampaolo, il difensore Joachim Andersen e il centrocampista Dennis Praet. Entrambi supererebbe la “prova Gazidis”: 23enne il centrale danese, 25enne il belga. La Samp vorrebbe ricavare complessivo di 45-50 milioni dalla cessione combinata, più o meno equamente distribuito tra i due.