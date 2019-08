Gazzetta - Il Milan e il Real Madrid: dopo Mariano spunta anche Jovic

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul viaggio a Madrid del Milan, il quale avrà appuntamento col Real per parlare chiaramente di mercato. Le Merengues proporranno Mariano Diaz, il quale ha trovato pochissimo spazio nella scorsa stagione, ma non è l'unico giocatore che potrebbe essere toccato nei discorsi tra i due club. L'altro nome è quello di Luka Jovic, centravanti ventunenne pagato 60 milioni all'Eintracht ma non centrale nel progetto tattico di Zidane. In questo caso si ragionerebbe su un prestito e non su un acquisto a titolo definitivo.

LA PROPOSTA - Mariano Diaz costerebbe molto meno rispetto a Jovic, sui 20 milioni di euro, ma l'ingaggio è altissimo. Il catalano ha fatto molto bene al Lione, tanto che il Real ha deciso di riacquistarlo per una cifra quattro volte superiore. Eppure, nonostante ciò, nell'ultimo campionato si è visto molto poco. Ora le Merengues potrebbero anche prestarlo, con il Milan che attenderà le ultime ore del mercato, anche in relazione alla situazione Correa. I blancos tuttavia confidano nelle difficoltà della pista che porta all'argentino, proponendo quindi i propri giocatori ai rossoneri.

SITUAZIONE A MILANELLO - In attesa degli ultimi affondi Giampaolo prosegue il suo cantiere aperto, conscio però che ci sia ancora tanto da lavorare. I nuovi acquisti hanno giocatori pochissimo, Suso trequartista deve confermarsi in gare ufficiali, mentre l'ipotesi Paquetà trequartista è stata bocciata dal tecnico. Bonaventura rappresenta un profilo perfetto per l'allenatore abruzzese, ma rientra da un lungo infortunio e le sue condizioni vanno valutate. In questo momento, inoltre, la priorità del Milan è il mercato in uscita.