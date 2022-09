Gazzetta - Il Milan e una difesa ancora da registrare: troppi 7 gol subiti nelle ultime 5 partite

MilanNews.it

Il Milan ha costruito il suo 19° scudetto sulla difesa, la quale subiva pochissimo e permetteva molto spesso a Maignan di chiudere le partite senza incassare gol. In questo inizio di stagione, invece, la retroguardia rossonera sta faticando di più e soprattutto sta concedendo molto di più, come testimoniano anche i 7 gol subiti nelle ultime cinque partite.

TROPPI ERRORI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la causa sono principalmente i troppi errori individuali e di reparto. La gara di ieri contro il Napoli ne è l'esempio: sul primo gol sbaglia Dest che concede un rigore piuttosto ingenuo ai partenopei, mentre sul secondo Tomori ha lasciato troppo spazio a Simeone in area. Nei giorni scorsi, Stefano Pioli ha rivelato di essere infastidito per le reti presi a difesa schierata o in superiorità numerica, ma purtroppo il 2-1 di Simeone risponde all’identikit: "Sul gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire il portatore di palla e non abbiamo riempito bene l’area" le parole del tecnico rossonero dopo il match.

PIÙ ATTENZIONE - E' dunque il caso di preoccuparsi? La risposta per il momento è no, ma c'è bisogno di dare una registrata alla difesa rossonera in questa sosta. Servono in particolare maggiore attenzione e concentrazione in certe situazioni in area di rigore dove non bisogna lasciare così tanti spazi agli avversari. Toccherà a Pioli trovare il modo per riavere quanto prima la retroguardia impenetrabile che ha permesso al Diavolo di vincere il 19° scudetto.