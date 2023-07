Gazzetta - Il Milan ha alzato la sua offerta all'AZ e ora Reijnders è più vicino: 20 milioni più 5 di bonus

MilanNews.it

Tijjani Reijnders è da tempo il primo obiettivo del Milan per il centrocampo. Se con il giocatore l'intesa è già stata trovata da qualche giorno, la trattativa con l'AZ Alkmaar sta invece andando avanti da diverse settimane: gli olandesi sono infatti un cliente molto duro e non si smuovono dalla loro richiesta da 25 milioni di euro. Per questo è stato necessario un nuovo rilancio del Diavolo, nella speranza che sia sufficiente per ottenere il sì del club orange.

RILANCIO ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la scosa settimana il Milan ha fatto una prima proposta che l'AZ ha rifiutato e così ieri c'è stata la nuova offerta milanista che sembra avvicinare sempre di più il giocatore al club di via Aldo Rossi: 20 milioni di euro più 5 di bonus. La risposta degli olandesi non è ancora arrivata, ma in casa rossonera c'è fiducia che nelle prossime ore possa finalmente arrivare il tanto atteso sì della società di Alkmaar.

FRETTA DI CHIUDERE - Il Milan vuole chiudere in fretta e anche Reijnders spinge perchè vuole solo il Diavolo, tanto da aver detto no a tutte le altre offerte che gli sono arrivate, comprese una del Barcellona. Per lui è pronto un contratto da 1,7 milioni di euro con il club di via Aldo Rossi. Nelle prossime ore è attesa quindi la risposta dell'AZ all'ultima offerta dei dirigenti milanisti che sono convinti di aver fatto il massimo per soddisfare le richieste degli olandesi.