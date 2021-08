Gazzetta - Il Milan ha scelto Adli: rossoneri in trattativa con il Bordeaux, ma prima vorrebbero cedere Castillejo

Il Milan è in trattativa con il Bordeaux per Yacine Adli e la conferma è arrivata nelle scorse ore dal presidente dei francesi Gerard Lopez, il quale ha dichiarato: "Ci sono dei discorsi aperti. Non è sbagliato dire che il Milan sia interessato e che è in una buona posizione. Stiamo parlando e vedremo se questo trasferimento si farà o meno nei prossimi giorni".

QUALITÀ E DUTTILITÀ - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il giovane talento transalpino piace molto in via Aldo Rossi non solo per la sua qualità, ma anche perchè è un giocatore molto duttile visto che può fare sia il centrocampista centrale che il trequartista. Il Milan è in forte pressing sul Bordeaux, la cui valutazione di Aldi resta ancora piuttosto alta visto che chiede oltre 10 milioni di euro per lasciarlo partire.

CASTILLEJO-GETAFE - Per questo motivo, prima di iniziare l'assalto decisivo al giovane francese, i dirigenti milanisti vorrebbero chiudere un'altra cessione dopo quella di Hauge: i rossoneri puntano infatti a vendere in questi giorni Samu Castillejo che è finito nel mirino del Getafe. Già oggi, sempre secondo la Rosea, il club spagnolo, che ha già un accordo di massima con l'attaccante esterno rossonero, dovrebbe presentare un'offerta al Diavolo, il quale valuta l'ex Villarreal circa 8 milioni di euro.