Gazzetta - Il Milan ha scelto Fonseca e Fonseca ha scelto il Milan: accordo ad un passo, l'ufficialità ad inizio giugno

Il Milan ha scelto Paulo Fonseca come allenatore per la prossima stagione e Fonseca ha scelto il Milan tra le proposte arrivate sul suo tavolo. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'accordo tra le parti è vicinissimo, mancano solo gli ultimi dettagli. Le firme non ci sono ancora state, ma a giorni è attesa l'ufficialità dell'arrivo del portoghese sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli.

SCELTA FATTA - I nomi che sono stati accostati al Diavolo sono stati tanti, ma alla fine a spuntarla è stato Fonseca che è stato fin dall'inizio nella lista del club di via Aldo Rossi. In un primo momento, il Milan aveva scelto Julen Lopetegui, poi c'è stata la dura reazione dei tifosi che ha fatto cambiare idea ai dirigenti rossoneri. Ora è arrivata la decisione di affidare la guida tecnica a Fonseca che ha preferito il Diavolo al rinnovo con il Lille e alla ricca offerta del Marsiglia. L'ex Roma è molto apprezzato per il suo stile dentro e fuori dal campo, per il suo calcio offensivo e per come lavora con i giovani.

ANNUNCIO A BREVE - La prossima settimana, nei piani del Milan, sarà quella della definizione dell'accordo con Fonseca, con l'annuncio ufficiale atteso per i primi giorni di giugno. Per il portoghese è pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Come reagiranno i tifosi a questa scelta? Stasera a San Siro ci sarà un primo assaggio in occasione dell'ultimo match stagionale contro la Salernitana. Non è un mistero che i milanisti avrebbero voluto altri profili, Antonio Conte su tutti, ma avrebbero "accettato" anche altri allenatori come Conceiçao, Thiago Motta o De Zerbi. Alla fine a spuntarla è stato Fonseca, che avrà un doppio compito importante questa estate: portare i tifosi dalla sua parte e costruire insieme alla società un Milan sempre più competitivo.