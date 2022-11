Gazzetta - Il Milan non aspetta l'estate e vuole subito Aouar: pronti 8 mln, può fargli posto Adli

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Houssem Aouar è in scadenza con il Lione alla fine di questa stagione e da tempo il Milan ha messo gli occhi su di lui in vista dell'estate quando potrebbe sbarcare a Milanello a costo zero. In via Aldo Rossi, però, si sta valutando la possibilità di giocare di anticipo per bruciare la concorrenza e provare a portare in rossonero già a gennaio.

OCCASIONE DI MERCATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore francese non rinnoverà sicuramente con il Lione e dunque il suo futuro sarà lontano dal club in cui è cresciuto. Il suo nome è finito sui taccuini anche di altre società di Serie A come Juventus e Roma, ma negli ultimi giorni sono salite di molto le quotazioni del Milan, sempre molto attento alle occasioni che possono presentarsi sul mercato. Essendo in scadenza, il suo prezzo a gennaio sarà piuttosto conveniente: si parla di circa 8 milioni di euro, un costo abbordabile se si pensa che qualche anno fa il Lione aveva rifiutato un'offerta dell'Arsenal da 50 milioni per Aouar.

AOUAR SUBITO - I rossoneri stanno quindi valutando la possibilità di fare questo investimento già a gennaio e dare così a Stefano Pioli un nuovo centrocampista di qualità. A livello numerico, a fargli posto potrebbe essere Yacine Adli, il quale a gennaio dovrebbe partire in prestito per andare a giocare con continuità dopo aver trovato poco spazio nella prima parte di stagione. A livello economico, invece, un aiuto potrebbe arrivare dall'eventuale cessione di Fodé Ballo-Touré.