Gazzetta - Il Milan osserva anche Dia: costa 25 milioni, può essere inserita una contropartita tecnica

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo centrocampo e trequarti, il MIlan guarda anche al podio dei marcatori dell'ultimo campionato per rinforzato il reparto dei centravanti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i riflettori sono puntati su Boulaye Dia, la sorpresa della Serie A appena conclusa che grazie ai suoi sedici gol ha portato la Salernitana alla salvezza. Due giorni fa è stato riscattato dai granata dal prestito dal Villar per 12 milioni di euro, ma ora il giocatore ha una clausola importante: 25 milioni di euro.

Prezzo accessibile

Nonostante non sia più giovanissimo - 27 anni a novembre - Dia può ancora esprimere molto del proprio potenziale. Il prezzo, 25 milioni, è sia accessibile alle casse del Milan e sicuramente trattabile, con un ingaggio alla portato. Il giocatore si unirebbe al MIlan e per ridurre il prezzo un modo: inserire uno tra Daniel Maldini o Lorenzo Colombo come contropartita tecnica, giocatori che Pioli valuterà durante il raduno estivo..

Le prime scelte

Oggi, però, Dia è una soluzione che resta in seconda fila. Gli obiettivi principali, scrive la rosea, sono ancora Scamacca del West Ham e Morata dell'Atletico Madrid. Due operazioni complicate per le quali non mancano difficoltà: il West Ham ha pagato Scamacca 36 milioni più sei di bonus solamente un'estate fa, mentre Morata ha una clausola rescissoria abbordabile ma un ingaggio sicuramente non alla partita.