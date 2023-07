Gazzetta - Il Milan prepara un altro colpo made in USA: ecco Musah, pronti 18 milioni per il Valencia

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo Christian Pulisic, il Milan americano di RedBird prepara l'affondo per un altro colpo made in USA: i rossoneri puntano infatti a chiudere anche l'arrivo di Yunus Musah, centrocampista del Valencia. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri sperano di definire in fretta questo nuovo colpo in mezzo al campo dopo Loftus-Cheek e Reijnders (l'olandese è atteso stasera a Milano, domani visite e firma).

PRONTA UNA NUOVA OFFERTA - Musah, che piace al Diavolo perchè può fare sia la mezzala in un centrocampo a tre che il mediano nel 4-2-3-1, viene valutato 25 milioni di euro dal Valencia, mentre il Milan puntava a chiudere per una decina di milioni in meno. Servirà però uno sforzo da parte del Diavolo che dovrà alzare la sua offerta e dare così un'accelerata alla trattativa: sono pronti 18 milioni di euro, magari inserendo qualche bonus per arrivare a 20 milioni, con la speranza di ricevere il sì del club spagnolo.

ACCORDO CON MUSAH - Intanto, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore sulla base di un contratto da 2 milioni netti a stagione. Ora serve l'accordo con il Valencia e a Casa Milan si augurano che, come è successo anche nelle altre operazioni già chiuse questa estate, la volontà del giocatore sia ancora una volta decisiva. Saranno giorni caldissimi, l'obiettivo è chiudere questo colpo entro questa settimana, così da permettere a Musah di salire sul volo che porterà la squadra rossonera negli USA.