Gazzetta - Il Milan riparte dai giovani: il club rossonero si rinnova e punta sugli under 25

Il Milan riparte dai giovani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero punterà su giocatori di prospettiva. Da Sensi a Saint-Maximin, l’obiettivo è rimpolpare e rinforzare la rosa sono talenti under 25. I ricavi Champions permetterebbero di aggiungere un nome di esperienza, ma la strategia resterà comunque orientata su un mercato giovane.

GARANZIA SENSI - Stefano Sensi si è imposto nel Sassuolo: a ventitré anni è al terzo campionato da regista in Serie A. Sono buone garanzie per un investimento da 15 milioni di euro. Vale anche per Riccardo Orsolini, ma in questo caso il prezzo sale perché va trattato con la Juventus, che nel frattempo lo controriscatterà dal Bologna per 20 milioni. Oggi sono più facili le piste che portano a calciatori di altri campionati. Il profilo di Saint Maximin è stato il primo a essere individuato. La valutazione è di 25 milioni, ma la cifra è trattabile: l’accordo in scadenza nel 2020 riduce la forza contrattuale del Nizza.

EVERTON - Se Leonardo supererà l’esame Elliott, toccherà a lui esaminare i presupposti dell’affare Everton, giovane esterno di proprietà del Gremi. Il ragazzo ha mostrato ottime qualità: per questo il valore è già salito - certo non fino agli 80 milioni della clausola rescissoria - e andrebbe ridimensionato in una trattativa che vedrebbe il giocatore alleato del Milan.