Gazzetta - Il Milan studia l'operazione Mastantuono, la nuova "Joya" argentina. Moncada lo segue da tempo

Con la pausa Nazionali che sta lentamente giungendo al suo esaurimento, c'è ancora spazio per un po' di congetture sul calciomercato. Questa mattina la Gazzetta dello Sport in ottica rossonera parla del giovanissimo talento argentino Franco Mastantuono che, a soli 16 anni, ha rubato la scena in patria nel corso dell'ultimo anno solare con la maglia del River Plate. Il direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada lo segue da tempo ma non è il solo a farlo in Europa...

Chi è Franco Mastantuono?

Per prima cosa la rosea sottolinea come in patria Mastantuono sia considerato la nuova "Joya" del calcio argentino, cioè il nuovo gioiello, talento emergente. Dopo essersi messo in mostra sia come centrocampista che come attaccante nelle giovanili del River, lo scorso febbraio a soli 16 anni Mastantuono è entrato nella storia del club segnando il gol più giovane di sempre in prima squadra, in Coppa contro l'Estudiantes. Da lì è stata una continua ascesa: altri due gol e due assist. Ciò che sta facendo innamorare argentini, tifosi dei Millionarios e scout di tutta Europa è il piede sinistro di Mastantuono che sembra destinato a grandissime cose. Il talento e il potenziale c'è tutto: ora sarà necessario capire chi sarà in grado di svilupparlo e sfruttarlo a dovere.

L'operazione

Come detto, gli occhi di tutta Europa si stanno volgendo su Franco Mastantuono. Da Casa Milan, Moncada lo segue da tempo. Per tutte queste ragioni, se il Milan vuole avere una possibilità di assicurarsi il calciatore, sarà necessario giocare d'anticipo perché le trattative si preannunciano più che complicate. A livello contrattuale, il giovane talento ha rinnovato da poco fino al 2026 con un'opzione automatica fino al 31 dicembre 2027. Il River ha inserito una clausola monstre da 41 milioni di euro che aumenta a 45 milioni negli ultimi dieci giorni delle sessioni di mercato. Molto difficile che il club rossonero si spinga a pagare una cifra tale anche se, come riporta la Gazzetta, da via Aldo Rossi hanno già sondato la possibilità di pagare in due rate. Un'altra soluzione che potrebbe venire incontro al Milan è acquistare il giocatore ma lasciarlo in patria fino alla scadenza dell'accordo in essere, quindi fino al 2026: un po' come ha fatto il Manchester City per l'altro talento del club Echeverry. Così Mastantuono arriverebbe a 19 anni ma con due stagioni di esperienza sulle spalle nella massima serie argentina.