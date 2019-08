Gazzetta - Il Milan tenta il rilancio per Correa, l'Atletico fa muro ma i rossoneri sperano

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha dedicato grande risalto ad Angel Correa, primo obiettivo dell'attacco rossonero, per una trattativa che sta proseguendo ormai da settimane ma non ancora conclusa. Nelle ultime ore l'agente dell'argentino è stato segnalato a Milano, per un tormentone di mercato che si chiuderà, in un senso o nell'altro, solo negli ultimi giorni di mercato.

IL RILANCIO - In merito a Correa va registrato un rilancio rossonero: 42 milioni cash più il 30% all'Atletico su una futura rivendita. Un rilancio che tuttavia non sembra ancora scaldare gli spagnoli, anzi, la risposta è stata negativa. I Colchoneros hanno addirittura parlato di incedibilità, ma secondo la Rosea il muro tra i due club potrebbe sgretolarsi. Molto dipenderà anche dalle situazioni di Rodrigo ed André Silva, per un gioco ad incastro che potrebbe portare alla risoluzione di tutte queste piste.

LE CERTEZZE - Il Milan, dalla sua, continua a confidare sulla volontà dell'argentino, desideroso di vestire la maglia rossonera. Il giocatore non è centrale per Simeone, dato che per ora l'ha schierato fuori ruolo, motivo per cui si trasferirebbe volentieri per andare ad essere impiegato nella sua posizione. L'incedibilità dell'Atletico viene quindi considerata debole. Nel frattempo le certezze dei rossoneri sono le seguenti: non si andranno ad accontentare le richieste dei madrileni, come politica di Elliott, ed André Silva verrà ceduto solo a titolo definitivo (o con prestito con obbligo di riscatto).