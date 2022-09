Gazzetta - Il Milan vince in dieci e torna primo: apre Messias, poi ci pensa il solito Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell'Atalanta, il Milan, assieme al Napoli, torna in testa classifica. Importante il successo per 2-1 contro la Sampdoria di Giampaolo a Marassi, costata comunque l'espulsione di Leao dopo due ingenuità, analizza la Gazzetta dello Sport, prendendo due gialli più che evitabili. Il portoghese, quindi, salterà il big match di domenica prossima proprio contro la squadra di Spalletti.

Apre Messias

Il Milan trova subito la rete con Messias, che dopo sei minuti chiude in gol un'azione stupenda dei rossoneri. Il Milan, nel primo tempo, ha l'occasione di trovare il raddoppio con De Ketelaere, che si vede annullare la prima rete in maglia rossonera a causa del fuorigioco di Giroud considerato attivo prima che Leao scodellasse il pallone per il belga.



Leao espulso, ci pensa Giroud

Il rosso a Leao in apertura di secondo tempo spiazza i rossoneri, che poco dopo subiscono la rete dell'1-1 da Filip Juricic: incomprensione tra Tonali e Calabria e l'ex Sassuolo di testa può insaccare facilmente. Ci pensa Giroud a togliere le castagne dal fuoco: un rigore perfetto riporta i rossoneri in vantaggio. Decisivo anche Maignan con una parta incredibile su Gabbiadini nel finale.