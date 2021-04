Gazzetta - Il ritorno di Ibra, ma non solo: Pioli valuta anche altre novità contro il Benevento

Nel momento decisivo del campionato, che coincide anche con quello più complicato della stagione milanista, il Milan ha un bisogno disperato del suo totem, cioè Zlatan Ibrahimovic, che è pronto per tornare in campo: ieri lo svedese ha lavorato in gruppo e ora avrà qualche giorno per migliorare la sua condizione fisica in visto del rientro contro il Benevento sabato sera a San Siro. Ma Ibra potrebbe non essere l'unica novità di formazione visto che Stefano Pioli sta valutando anche altri cambi rispetto alle ultime partite.

TORNA ROMAGNOLI? - Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che in difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Alessio Romagnoli. A fargli spazio potrebbe essere Fikayo Tomori che, dopo alcune prestazioni di alto livello, è apparso in calo nelle ultime sfide, in cui ha commesso anche alcuni errori piuttosto evidenti. Il ballottaggio è aperto, mentre negli altri ruolo della retroguardia milanista dovrebbe essere confermati Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra e Kjaer al centro.

NOVITÀ IN ATTACCO - Ibrahimovic non dovrebbe essere poi l'unica novità in attacco, dove sia Samu Castillejo che Brahim Diaz scalpitano: il primo potrebbe prendere il posto di Saelemaekers, mentre lo spagnolo in prestito dal Real Madrid insidia Calhanoglu, finito nel mirino delle critiche per le ultime deludenti prestazioni. Attenzione però anche ad un'altra ipotesi, dettata soprattutto dalle difficoltà a segnare del Milan, vale a dire la presenza in campo dall'inizio in contemporanea di Ibra, Rebic e Leao.