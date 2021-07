Gazzetta - Kessie: "Rinnovo? Tifosi, tranquilli: non ci saranno problemi. Io mantengo sempre la parola"

"Voglio il Milan, solo il Milan". Parole che suonano come musica per le orecchie dei tifosi rossoneri, perché pronunciate da Franck Kessie, pilastro della squadra di Pioli. "Devono stare tranquilli - ha affermato l’ivoriano rivolgendosi proprio ai supporter milanisti - io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. Adesso sono qui a Tokyo per ottenere qualcosa d’importante con il mio Paese, ma appena finita l’Olimpiade torno a Milano e sistemiamo tutto. Non ci saranno problemi".

Franck ha rilasciato una lunga - e confortante! - intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha ribadito tutto il suo amore per il Milan: "Se ho sentito la società? Certo, abbiamo una chat e ci messaggiamo in continuazione con Paolo Maldini e Frederic Massara, conoscono alla perfezione il mio pensiero".

Non resta, dunque, che attendere la firma, che arriverà "presto, molto presto", ha assicurato il centrocampista ivoriano. Presto ma... non troppo: "Voglio andare avanti il più possibile nel torneo olimpico. Al termine, il Milan mi avrà per tutto il tempo che vorrà...".

Pioli e i tifosi si augurano che l’Olimpiade non sprema troppo il Presidente: "Stanco? E perché? Questo è il mio lavoro: correre, fare muro e ripartire. Più gioco, più sto meglio. Sono super motivato, non vedo l’ora di riabbracciare i miei compagni e il mister Pioli. Ci aspetta una stagione ricca d’impegni. La Champions l’abbiamo voluta a ogni costo. E ottenuta con merito. Ora dobbiamo essere all’altezza del nome che ha il Milan in Europa. Non deluderemo".

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per un commento sugli addii di Donnarumma e Calhanoglu: "Se mi dispiace? Ovvio, abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio è in questo momento il portiere più forte al mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni di altre persone, comando solo per me. Mi dispiace molto, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti. Da Milan".