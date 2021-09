Gazzetta - Kessie tra campo e futuro: pronto per la Lazio, ma rinnovo più lontano

Dopo aver saltato le prime due giornate di campionato contro Sampdoria e Cagliari, Franck Kessie è pronto per riprendere il suo posto in mezzo al campo. E lo farà con ogni probabilità già domenica contro la Lazio: oggi l'ivoriano tornerà infatti ad allenarsi in gruppo e sarà quindi regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match casalingo contro i biancocelesti.

QUESTIONE RINNOVO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che parla anche della questione rinnovo: nonostante l'importante proposta rossonera (6,5 milioni di euro a stagione), Kessie non ha ancora detto sì al Diavolo, complice anche l'interesse del PSG che è disposto a mettere sul piatto un contratto da almeno 8 milioni all'anno. Nelle scorse ore, dalla Francia è rimbalzata la notizia secondo cui ci sarebbe già stato un contatto tra Leonardo e Maldini per la possibile cessione dell'ivoriano a gennaio, ma questa indiscrezione non ha trovato conferme negli ambienti rossoneri.

FUTURO INCERTO - Il futuro al Milan di Kessie resta quindi molto incerto, anzi la sensazione è che più passa il tempo e più il giocatore si allontana da Milanello. Una situazione davvero paradossale se si pensano alle parole dell'ivoriano che, qualche settimana fa, aveva di fatto giurato amore ai rossoneri e aveva dichiarato che avrebbe firmato il rinnovo non appena tornato dalle Olimpiadi. Le cose purtroppo non sono andate così...