Gazzetta - L'agente di De Ketelaere ieri a Milano. Il belga vuole giocare la Champions

Ormai è chiaro a tutti, l'obiettivo numero uno del Milan per la trequarti è Charles De Ketelaere, talento belga classe 2001 del Club Brugge. Il giovane calciatore rispecchia a pieno l'identikit cercato negli ultimi anni dalla scoietà rossonera: giovanissimo ma con un potenziale ancora tutto da esplorare. In più CDK può vantare già una buona esperienza internazionale con diverse partite di Champions League giocate in carriera.

Agente a Milano

Come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri si è sparsa la voce che l'agente del baby-talento fosse stato in giornata a Milano per parlare con il Milan. I rossoneri hanno fatto nei giorni scorsi un'offerta esplorativa di circa 20 milioni al club Campione del Belgio, ben sapendo che sarebbe stata rispedita al mittente. Il prossimo passo sarà quello di alzare il tiro e arrivare quantomeno a pareggiare la parte fissa di quanto offre il Leeds United, 30 milioni, da integrare poi con ulteriori bonus. Se non altro pare che il Bruges si sia convinto a lasciar partire De Ketelaere, tanto che avrebbe messo gli occhi su Muriqi per rinforzare il proprio reparto offensivo: in Belgio i colleghi sono sicuri che questa sarebbe una mossa per sostituire Charles.

Charles vuole la Champions

Quello che pare certo è che il calciatore voglia a tutti i costi essere ceduto a una squadra che gioca la Champions League e lo avrebbe chiesto direttamente al suo club di appartenenza. Tra tutte le squadre in lizza il Milan, da questo punto di vista, è la più appetibile non solo per il fascino e il prestigio storico ma proprio perchè la prossima stagione vuole essere protagonista nella massima competizione europea. Diverso il discorso per Leeds, Southampton e Leicester che non possono offrire la Champions ma hanno una potenza economica pericolosa. Ecco dunque che si vorrà evitare lo scenario già visto con Botman che ha aspettato il Milan salvo poi decidere di accasarsi al Newcastle, troppo forte economicamente. La dirigenza rossonera è sul pezzo ed è pronta a rilanciare per convincere il Bruges.