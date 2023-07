Gazzetta - L'Aston Villa piomba su CDK: pronta un'offerta da 25 milioni, il Milan ne chiede 30. Un accordo però si può trovare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo un solo anno potrebbe chiudersi l'avventura di Charles De Ketelaere al Milan. Arrivato un anno fa come il grande colpo per il presente e per il futuro del club rossonero, il trequartista belga non ha mai convinto e ha chiuso la stagione 2022-2023 con zero gol segnati e un solo assist fornito nonostante le tante chance gli ha dato Stefano Pioli, soprattutto nella prima parte di annata.

INTERESSE INGLESE - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'Aston Villa ha messo gli occhi su De Ketelaere: ancora nessuna offerta ufficiale, ma il club inglese sta pensando di mettere sul piatto 25 milioni di euro. Il Milan, che l'estate scorsa lo ha pagato circa 35 milioni di euro, chiede qualcosina in più perchè non può e non vuole fare una minusvalenza: i rossoneri chiedono 30 milioni di euro, una base di partenza che può permettere un incontro a metà strada.

RINFORZI PIÙ FUNZIONALI - Al momento, l'unica manifestazione di interesse per De Ketelaere è stata proprio quella dell'Aston Villa. Ovviamente in via Aldo Rossi si augurano che altre società si facciano avanti per il trequartista belga. Gli eventuali soldi che verranno incassati dal Milan verranno utilizzati per prendere qualche giocatore più funzionale dell'ex Bruges, il quale con il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3 rischia di trovare ancora meno spazio nella formazione di Stefano Pioli.